Подержанные авто с наибольшим спросом в Украине

Автобазар. Фото: vn.20minut.ua

В течение прошлого года в Украине держался высокий спрос на подержанные автомобили стоимостью от 2500 до 9000 долларов. При чем самыми популярными подержанными авто были седаны 2005-2009 годов выпуска.

Об этом сообщила Avtosota.

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Какие марки авто выбирают

Среди лидеров продаж по количеству объявлений на интернет-платформе OLX находятся Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Opel Vectra, Renault Megane и BMW 3-series. Чаще всего украинцы покупают авто марок Volkswagen, Opel, Mercedes-Benz и BMW.

Много автомобилей поступают из-за рубежа, в основном из США, Германии, Польши, Литвы и Франции. Средняя стоимость машин из США составляет 10 200 долларов, а авто из Германии — 5200 долларов.

Популярность по силовой установке

Наибольшей популярностью пользуются автомобили с бензиновыми двигателями. Меньше отзывов получают машины с газобаллонным оборудованием и дизелями. При этом автомобили с дизельными двигателями остаются дороже: их средняя цена составляет 4800 долларов, тогда как бензиновые стоят около 4100 долларов.

Электромобили и гибриды пока занимают небольшую долю рынка подержанных авто (4,19%), и они дороже — 14 000 долларов и 12 700 долларов соответственно.

Спрос по виду трансмиссий

Большинство предложений касается машин с механической коробкой передач (63,5% объявлений). При этом спрос на такие авто выше, чем на автомобили с автоматической трансмиссией. Именно на МКПП приходится 75% всех откликов. Средняя цена авто с механикой составляет 2500 долларов, что в 3,6 раза меньше, чем у машин с автоматом.

Самый дешевый тип кузова

Самыми бюджетными остаются седаны со средней ценой 2600 долларов. За хэтчбеки просят 3200 долларов, за универсалы — 4900 долларов, а за SUV (кроссоверы и внедорожники) — 9000 долларов.

Популярные запчасти

Украинцы активно покупали запчасти для автомобилей. Наибольшим спросом пользовались бамперы, двигатели в сборе и передние фары.

Ранее мы писали, как в Украине вслед за ЕС изменились цены на подержанные авто. Также эксперты назвали лучшее подержанное авто для тех, кто впервые покупает электрокар.