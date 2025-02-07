Где купить подержанный автомобиль по самым низким ценам в Украине в 2025 году

Автомобильный рынок. Фото: 24tv.ua

В январе 2025 года средняя цена всех предложений о продаже подержанных легковых автомобилей в объявлениях составляла 6000 долларов. Впрочем, в областях с высокой экономической активностью, выше среднего уровнем доходов населения и близостью к границам с Европой средняя стоимость машин с пробегом значительно выше.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Средние цены

Области, в которых цены были ближайшими к среднеукраинским:

Ровенская — 6300 долларов;

— 6300 долларов; Одесская — 6200 долларов;

— 6200 долларов; Тернопольская — 5800 долларов;

— 5800 долларов; Винницкая — 5700 долларов.

Самые высокие цены

Киев и область . Средняя цена автомобиля составляет 8600 долларов (+200 долларов к предыдущему месяцу), что является самым высоким показателем в Украине. Свое дело сделали высокий спрос в регионе, большие доходы населения и высокая активность автосалонов и дилеров.

. Средняя цена автомобиля составляет 8600 долларов (+200 долларов к предыдущему месяцу), что является самым высоким показателем в Украине. Свое дело сделали высокий спрос в регионе, большие доходы населения и высокая активность автосалонов и дилеров. Львовская область — 8000 долларов. Это экономически активный регион с большим спросом на автомобили, в частности на импортируемые из Европы.

— 8000 долларов. Это экономически активный регион с большим спросом на автомобили, в частности на импортируемые из Европы. Закарпатская область — 6800 долларов. Близость к границе способствует большому объему импортируемых автомобилей, что влияет на ценовой уровень.

Самые низкие цены

Херсонская область . Средняя цена автомобиля на контролируемой Украиной части области составляет 2650 долларов (-250 долларов к предыдущему месяцу), что является самым низким показателем. Дело в экономических трудностях, вызванных частичной оккупацией, и близостью к зоне активных боевых действий.

. Средняя цена автомобиля на контролируемой Украиной части области составляет 2650 долларов (-250 долларов к предыдущему месяцу), что является самым низким показателем. Дело в экономических трудностях, вызванных частичной оккупацией, и близостью к зоне активных боевых действий. Донецкая область — 2900 долларов (-100 долларов). Средняя цена также связана с экономической нестабильностью и уменьшенным спросом из-за военных действий.

— 2900 долларов (-100 долларов). Средняя цена также связана с экономической нестабильностью и уменьшенным спросом из-за военных действий. Луганская область — 3450 долларов. Причины такой цены аналогичны предыдущим областям. Хотя показатель и немного выше, он все равно остается одним из самых низких в Украине, и почти вдвое ниже среднего значения.

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