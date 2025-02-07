Де купити вживаний автомобіль за найнижчими цінами в Україні у 2025 році

Автомобільний ринок. Фото: 24tv.ua

У січні 2025 року середня ціна усіх пропозицій про продаж вживаних легкових автомобілів в оголошеннях становила 6000 доларів. Втім, в областях з вищою економічною активністю, вище середнього рівня доходів населення та близькістю до кордонів з Європою середня вартість машин з пробігом значно вища.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Середні ціни

Області, в яких ціни були найближчими до середньоукраїнських:

Рівненська — 6300 доларів;

— 6300 доларів; Одеська — 6200 доларів;

— 6200 доларів; Тернопільська — 5800 доларів;

— 5800 доларів; Вінницька — 5700 доларів.

Найвищі ціни

Київ та область . Середня ціна автомобіля становить 8600 доларів (+200 доларів до попереднього місяця), що є найвищим показником в Україні. Свою справу зробили високий попит в регіоні, більші доходи населення та вища активність автосалонів та дилерів.

. Середня ціна автомобіля становить 8600 доларів (+200 доларів до попереднього місяця), що є найвищим показником в Україні. Свою справу зробили високий попит в регіоні, більші доходи населення та вища активність автосалонів та дилерів. Львівська область — 8000 доларів. Це економічно активний регіон з великим попитом на автомобілі, зокрема на імпортовані з Європи.

— 8000 доларів. Це економічно активний регіон з великим попитом на автомобілі, зокрема на імпортовані з Європи. Закарпатська область — 6800 доларів. Близькість до кордону сприяє великому обсягу імпортованих автомобілів, що впливає на ціновий рівень.

Найнижчі ціни

Херсонська область . Середня ціна автомобіля на контрольованій Україною частині області становить 2650 доларів (-250 доларів до попереднього місяця), що є найнижчим показником. Річ в економічних труднощах, викликаних частковою окупацією, та близькістю до зони активних бойових дій.

. Середня ціна автомобіля на контрольованій Україною частині області становить 2650 доларів (-250 доларів до попереднього місяця), що є найнижчим показником. Річ в економічних труднощах, викликаних частковою окупацією, та близькістю до зони активних бойових дій. Донецька область — 2900 доларів (-100 доларів). Середні ціни також пов'язані з економічною нестабільністю та зменшеним попитом через воєнні дії.

— 2900 доларів (-100 доларів). Середні ціни також пов'язані з економічною нестабільністю та зменшеним попитом через воєнні дії. Луганська область — 3450 доларів. Причини такої ціни аналогічні попереднім областям. Хоч показник й трохи вищий, він все одно залишається одним із найнижчих в Україні, та майже удвічі нижчим за середнє значення.

Раніше ми писали, чому впав попит на нові автомобілі в Україні у 2025 році. Також були названі найпопулярніші кросовери в Україні та світі.