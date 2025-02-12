Почему немецкие авто с большим пробегом пользуются спросом среди украинцев

Подержанные автомобили. Фото: jct600.co.uk

По данным агрегатора Automoto.ua, наибольшее количество объявлений по продаже подержанных автомобилей в Украине в январе 2025 года касались немецких машин с пробегом более 200 000 км. Это отражает общий тренд предпочтений и финансовую состоятельность украинских автолюбителей.

Анализ данных провели специалисты Института исследований авторынка.

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Самые популярные модели

Лидером является Volkswagen Passat с 6024 объявлениями (12,2% от всех). Второй по популярности Volkswagen Golf с 5500 вариантами (11,4%). Третье место заняла Skoda Octavia с 5200 авто на выбор (10,6%).

Средний пробег машин

Лидером по этому показателю оказался Mercedes-Benz E-Class с 301 000 км. Не намного отстает Audi A6 (267 000 км) и Volkswagen Passat (260 000 км).

Даже если предположить, что средние пробеги для этих авто на самом деле еще выше, это не изменит популярности среди украинских покупателей моделей среднего и бизнес-классов, даже если их возраст превысит отметку 20 лет. Таким образом, эти авто еще долго будут оставаться актуальным товаром на вторичном рынке Украины.

Интересно, что наименьший средний пробег у ВАЗ 2107 — 139 000 км. Хотя модель снята с производства уже более 10 лет назад.

ТОП-15 самых популярных моделей подержанных автомобилей

Инфографика: eauto.org.ua

Средний возраст авто

Самым молодым среди самых популярных моделей оказался Ford Focus (14,6 года), а самым старшим — ВАЗ 2106 (37,3 года).

Средние цены моделей

Самые высокие средние цены среди указанных моделей имеют BMW 5 Series — 7350 долларов, Audi A4 — 7100 долларов и Skoda Octavia — 6850 долларов. В то же время самые дешевые — ВАЗ 2106 со средней ценой 691 доллар, ВАЗ 2107 — 940 долларов и ВАЗ 2109 — 1000 долларов.

Ранее мы писали, почему украинцы купят больше электромобилей в 2025 году. Также сообщалось, где в Украине самые низкие цены на подержанные автомобили в 2025 году.