Почему немецкие авто с большим пробегом пользуются спросом среди украинцев

Зачем украинцы покупают немецкие авто с огромным пробегом
По данным агрегатора Automoto.ua, наибольшее количество объявлений по продаже подержанных автомобилей в Украине в январе 2025 года касались немецких машин с пробегом более 200 000 км. Это отражает общий тренд предпочтений и финансовую состоятельность украинских автолюбителей.
Анализ данных провели специалисты Института исследований авторынка.
- Самые популярные модели
Лидером является Volkswagen Passat с 6024 объявлениями (12,2% от всех). Второй по популярности Volkswagen Golf с 5500 вариантами (11,4%). Третье место заняла Skoda Octavia с 5200 авто на выбор (10,6%).
- Средний пробег машин
Лидером по этому показателю оказался Mercedes-Benz E-Class с 301 000 км. Не намного отстает Audi A6 (267 000 км) и Volkswagen Passat (260 000 км).
Даже если предположить, что средние пробеги для этих авто на самом деле еще выше, это не изменит популярности среди украинских покупателей моделей среднего и бизнес-классов, даже если их возраст превысит отметку 20 лет. Таким образом, эти авто еще долго будут оставаться актуальным товаром на вторичном рынке Украины.
Интересно, что наименьший средний пробег у ВАЗ 2107 — 139 000 км. Хотя модель снята с производства уже более 10 лет назад.
- ТОП-15 самых популярных моделей подержанных автомобилей
- Средний возраст авто
Самым молодым среди самых популярных моделей оказался Ford Focus (14,6 года), а самым старшим — ВАЗ 2106 (37,3 года).
- Средние цены моделей
Самые высокие средние цены среди указанных моделей имеют BMW 5 Series — 7350 долларов, Audi A4 — 7100 долларов и Skoda Octavia — 6850 долларов. В то же время самые дешевые — ВАЗ 2106 со средней ценой 691 доллар, ВАЗ 2107 — 940 долларов и ВАЗ 2109 — 1000 долларов.
Ранее мы писали, почему украинцы купят больше электромобилей в 2025 году. Также сообщалось, где в Украине самые низкие цены на подержанные автомобили в 2025 году.
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