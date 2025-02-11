Что будет побуждать украинцев покупать электромобили в 2025 году

Электромобили. Фото: inventure.com.ua

В прошлом году в Европе доля электромобилей на рынке несколько снизилась, что позволило Украине догнать соседей по этому показателю. На 2025 год прогнозируется рост продаж электрокаров как в ЕС, так и в нашей стране, но по диаметрально противоположным причинам.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Рыночная доля

В 2024 году доля новых легковых электромобилей в Украине составляла 15,1%. Этот показатель соответствует аналогичному среднеевропейскому значению (15,4%). Доля подержанных электрокаров, которые в прошлом году прошли первую регистрацию, — 17,9%.

Стоит отметить, что при разных методах оценки, учитывая специфику украинского рынка, эти числа могут быть другими. Если к новым авто причислить машины, которые имели возраст до одного года, но по документам проходили как подержанные, то перераспределение долей изменится.

Инфографика: eauto.org.ua

Прогноз на 2025 год

В Украине ожидается увеличение объемов торгов электромобилями. Однако причины роста здесь другие, чем, например, в Европе. В ЕС спрос стимулируют благодаря уменьшению налогов, грантам, доступным моделям электромобилей.

В нашей стране все крутится вокруг завершения таможенного льготного периода ввоза электромобилей. Уже с 2026 года налогообложение импорта электрокаров будет осуществляться в полном объеме, поэтому многие не будут откладывать приобретение электромобиля и сделают это уже в этом году.

Европейская статистика

По данным агентства JATO, в прошлом году в ЕС-28 было зарегистрировано 1 985 996 единиц новых легковых электромобилей, что на 1,2% меньше, чем в 2023 году. Это отразилось и на части рынка электромобилей в Европе, которая снизилась с 15,7% до 15,4%.

Причины этого: отсутствие ясности относительно стимулов для электрического транспорта, высокая средняя розничная цена новых моделей, низкая остаточная стоимость, беспокойство относительно зарядной инфраструктуры по всему континенту.

Несмотря на прошлогоднее падение, ожидается, что ситуация улучшится в течение 2025 года, поскольку средняя цена электромобилей в Европе продолжает падать из-за появления предложений с более доступными моделями от основных автопроизводителей.

Лидеры электрификации

Среди производителей по-прежнему лидирует концерн Volkswagen Group, реализовав 427 000 единиц электрических моделей. Tesla заняла второе место, ведь усиление конкуренции и затяжное ожидание появления новой Model Y не позволило компенсировать американскому бренду проседание на европейском рынке. На третьем месте оказалась продукция группы Stellantis, которая осталась в тройке лучших производителей электромобилей, несмотря на падение объемов на 10%.

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