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Сколько лет могут служить электромобили — исследование

27 января 2025 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Как долго прослужит электромобиль на самом деле
Электромобиль. Фото: community.vinfastauto.us
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Современные электромобили могут служить так же долго и часто являются более надежными, чем аналогичные автомобили с ДВС. К такому выводу пришли исследователями из Университета Бирмингема и Лондонской школы экономики, которые проанализировали более 300 000 000 записей, включая данные о 30 000 000 автомобилей.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Рост надежности

Исследование показало, что с каждым годом производства вероятность поломки электрокаров снижалась на 12%. Это значительно выше, чем улучшение на 6,7% для транспортных средств с бензиновым двигателем и лишь 1,9% для дизельных.

Современный электрокар может похвастаться средним сроком службы 18,4 года и преодолеть 200 000 км, прежде чем прекратить работу. Этот пробег не только соответствует, но и превышает средний показатель для автомобилей с бензиновыми двигателями.

Для сравнения, автомобили с ДВС имеют немного более долгий срок службы (18,7 года), но они проезжают в среднем около 187 000 км. Дизельные автомобили, напротив, имеют меньший срок службы — 16,3 года, но компенсируют это значительно большим пробегом, который часто достигает примерно 410 000 км до выхода из эксплуатации.

Вызовы будущего

Затраты на замену батареи все еще экспоненциально выше, чем аналогичные замены компонентов в автомобилях с ДВС.

При этом, исследователи признают, что некоторые данные, с которыми они работали, могут быть ошибочными. Но в любом случае, интересно наблюдать, как электромобили делают такой быстрый прогресс.

"Электромобили уже являются жизнеспособной и устойчивой альтернативой традиционным транспортным средствам. А это значительный шаг к достижению будущего с нулевым чистым выбросом углерода", — отметил соавтор исследования доктор Вьет Нгуен-Тьен из Лондонской школы экономики.

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авто электрокары ученые исследование автомобиль електромобиль

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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