Як довго прослужить електромобіль насправді

Електромобіль. Фото: community.vinfastauto.us

Сучасні електромобілі можуть служити так само довго й часто є надійнішими, ніж аналогічні автомобілі з ДВС. До такого висновку дійшли дослідниками з Університету Бірмінгема та Лондонської школи економіки, які проаналізували понад 300 000 000 записів, включаючи дані про 30 000 000 автомобілів.

Про це повідомив Cars Coops.

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Зростання надійності

Дослідження показало, що з кожним роком виробництва ймовірність поломки електрокарів знижувалася на 12%. Це значно вище, ніж покращення на 6,7% для транспортних засобів з бензиновим двигуном та лише 1,9% для дизельних.

Сучасний електрокар може похвалитися середнім терміном служби 18,4 року та подолати 200 000 км, перш ніж припинити роботу. Цей пробіг не тільки відповідає, але й перевищує середній показник для автомобілів з бензиновими двигунами.

Для порівняння, автомобілі з ДВЗ мають трохи довший термін служби (18,7 року), але вони проїжджають у середньому близько 187 000 км. Дизельні автомобілі, навпаки, мають менший термін служби — 16,3 року, але компенсують це значно більшим пробігом, який часто досягає приблизно 410 000 км до виходу з експлуатації.

Виклики майбутнього

Витрати на заміну батареї все ще експоненціально вищі, ніж аналогічні заміни компонентів в автомобілях з ДВЗ.

При цьому, дослідники визнають, що деякі дані, з якими вони працювали, можуть бути помилковими. Але у будь-якому випадку, цікаво спостерігати, як електромобілі роблять такий швидкий прогрес.

"Електромобілі вже є життєздатною та стійкою альтернативою традиційним транспортним засобам. А це значний крок до досягнення майбутнього з нульовим чистим викидом вуглецю", — зазначив співавтор дослідження доктор В’єт Нгуєн-Тьєн з Лондонської школи економіки.

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