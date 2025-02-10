Почему кардинально меняется европейский рынок автомобилей

Китайские автомобили. Фото: Zeekr

На автомобильном рынке Европы происходит радикальное изменение потребительских привычек. Согласно новому исследованию, жители Старого континента все больше склонны покупать китайские авто, а не модели собственных производителей.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

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Результаты опроса

Китайские производители, которые долгое время считались игроками второго эшелона, завоевывают позиции в Европе благодаря агрессивной стратегии продаж и все более конкурентоспособным моделям.

Согласно исследованию, проведенному в октябре и ноябре 2024 года компанией Escalent среди 1600 покупателей новых автомобилей во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, каждый пятый автовладелец серьезно рассматривает возможность приобретения китайского автомобиля.

Эта тенденция объясняется, в частности, улучшением репутации определенных брендов, таких как MG и BYD, которые закрепились в ТОП-25 самых влиятельных брендов на глобальном автомобильном рынке.

Решающая причина

По данным исследованием Escalent, снижение цены на 10% было бы достаточным, чтобы убедить каждого десятого покупателя, тогда как среднее снижение на 27% рассматривается как ключевой порог для ускорения массового приобретения этих моделей.

Примерно 72% покупателей новых авто в Европе считают, что китайские машины должны быть доступнее автомобилей традиционных брендов, чтобы оправдать свой выбор.

Тенденция особенно заметна среди молодых потребителей. Среди тех, кто моложе 35 лет, 19% утверждают, что готовы пойти на решительный шаг со скидкой всего в 10%. В Южной Европе, в частности в Италии и Испании, где китайские бренды воспринимаются благосклоннее, ожидания по снижению цен еще выше.

Такое требование отражает потребность в доступных альтернативах на рынке, где стоимость электромобилей остается основным препятствием для массового потребления. Это может повлиять на весь европейский автомобильный рынок, побуждая традиционных производителей пересмотреть свои ценовые стратегии.

Ранее показали, как новый электрический седан обошел семь машин Maybach подряд. Также мы писали, почему сокращается ценовая пропасть между электрокарами и авто с ДВС.