Чудеса маневра — электрический седан объехал семь Maybach подряд

Maextro S800. Фото: Maextro/Weibo

Huawei и JAC поделились видео своей совместной разработки — роскошного электрического седана Maextro S800, цена которого начинается от 136 000 долларов. Электрокар свободно маневрирует между семью автомобилями Maybach благодаря функции крабового хода.

Об этом сообщил CarNewsChina.

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Что такое Maextro

Это четвертый автомобильный бренд Huawei, созданный совместно с государственными китайскими автопроизводителями. Ранее китайский IT-гигант выпустил Aito с Seres, Luxeed с Chery и Stelato с BAIC. Эти автомобили продаются в магазинах Huawei HIMA (Harmony Intelligent Mobility Auto) по всему Китаю.

Maextro позиционируется как первоклассный бренд в линейке HIMA. Его первым автомобилем стал полноразмерный электрический роскошный седан S800. Теперь в этом автомобиле появилась функция крабовой походки.

Крабовые прогулки

На официальном видео показано, как седан Maextro S800 удивительно маневрирует вокруг семи Mercedes-Benz Maybach S-класса благодаря функции крабового хода. Функция управления четырьмя колесами позволяет задним имитировать угол передних.

По данным автопроизводителя, максимальный угол поворота задних колес Maextro S800 достигает 16 градусов. Для сравнения, аналогичный показатель Mercedes-Benz S-Class составляет 10 градусов, а Rolls-Royce Ghost имеет угол поворота всего 5 градусов. Таким образом, Maextro S800 может похвастаться одной из лучших систем управления задними колесами в отрасли.

Эта удивительная технология помогла автомобилю объехать семь других автомобилей на разумной скорости. Функция крабовой ходьбы поможет Maextro S800 ездить по узким дорогам. Это важная особенность, так как длина этого автомобиля достигает почти 5,5 метров.

Ранее мы писали, чем отличаются от оригинальных собранные в Китае Toyota, Kia и другие автомобили известных брендов. Также сообщалось, что китайцы недавно выпустили дешевый электрический клон Toyota Land Cruiser.