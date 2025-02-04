Чудеса маневру — електричний седан об’їхав сім Maybach поспіль

Maextro S800. Фото: Maextro/Weibo

Huawei та JAC поділилися відео своєї спільної розробки — розкішного електричного седана Maextro S800, ціна якого починається від 136 000 доларів. Електрокар вільно маневрує між сімома автомобілями Maybach завдяки функції крабового ходу.

Про це повідомив CarNewsChina.

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Що таке Maextro

Це четвертий автомобільний бренд Huawei, створений спільно з державними китайськими автовиробниками. Раніше китайський IT-гігант випустив Aito з Seres, Luxeed з Chery та Stelato з BAIC. Ці автомобілі продаються в магазинах Huawei HIMA (Harmony Intelligent Mobility Auto) по всьому Китаю.

Maextro позиціонується як першокласний бренд у лінійці HIMA. Його першим автомобілем став повнорозмірний електричний розкішний седан S800. Тепер у цьому автомобілі з’явилася функція крабової ходи.

Крабові прогулянки

На офіційному відео показано, як седан Maextro S800 дивовижно маневрує навколо семи Mercedes-Benz Maybach S-класу завдяки функції крабового ходу. Функція керування чотирма колесами дозволяє заднім імітувати кут передніх.

За даними автовиробника, максимальний кут повороту задніх коліс Maextro S800 досягає 16 градусів. Для порівняння, аналогічний показних Mercedes-Benz S-Class становить 10 градусів, а Rolls-Royce Ghost має кут повороту лише 5 градусів. Отже, Maextro S800 може похвалитися однією з найкращих систем керування задніми колесами у галузі.

Ця дивовижна технологія допомогла автомобілю об'їхати сім інших автомобілів на розумній швидкості. Функція крабової ходьби допоможе Maextro S800 їздити по вузьких дорогах. Це важлива особливість, позаяк довжина цього автомобіля досягає майже 5,5 метрів.

Раніше ми писали, чим відрізняються від оригінальних зібрані в Китаї Toyota, Kia та інші автомобілі відомих брендів. Також повідомлялося, що китайці недавно випустили дешевий електричний клон Toyota Land Cruiser.