Toyota, Kia, Volkswagen та інші — що треба знати про автомобілі, зібрані в Китаї

2024 Toyota Levin. Фото: carandx.com

Моделі відомих японських, корейських та європейських брендів зібраних у Китаї викликають інтерес в українських автолюбителів. Насамперед через те, що ціни на китайські автівки нижчі у порівнянні з аналогічними моделями, виробленими на заводах в Японії, Кореї або Німеччині.

Чим відрізняються китайські Toyota, Kia, Honda, Volkswagen та BMW від їхніх японських, корейських та німецьких аналогів написав UAMotors.

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Контроль збірки

Багато світових автоконцернів мають заводи в КНР, де за якість та стандарти відповідають китайські компанії, навіть якщо процес перебуває під контролем світових брендів.

Тому між китайськими версіями авто і їхніми оригіналами можуть бути суттєві відмінності. Наприклад, у комплектації, матеріалах салону чи доступних опціях. Щобільше, деякі функції, наприклад, системи безпеки, адаптують під місцеві умови експлуатації.

Різняться також двигуни, їхня потужність, навіть габарити кузова чи зовнішній вигляд.

Польові приклади

Honda ZR-V, яку випускає завод GAC-Honda у Китаї, має потужніший двигун, ніж японська версія (182 к.с. проти 178 к.с.), та інші розміри. А дизайн Kia Sportage на китайському підприємстві Yueda Kia адаптували до смаків місцевих клієнтів аж до зміни розмірів, при цьому за окрему плату встановлюють підігрів сидінь навіть на дорогих комплектаціях.

Китайська Toyota Corolla, яка називається Toyota Levin, не має повного приводу (в японській версії він є). А гібридна модифікація авто використовує акумулятори місцевого виробника BYD.

Радикально довший кузов отримав в Китаї Volkswagen Jetta VS5 — бюджетний кросовер на базі Skoda Karoq. Навіть преміумбренди, такі як BMW змушені подовжувати кузови своїх моделей на догоду китайським покупцям. Наприклад, BMW X5L в КНР майже досягає розмірів X7.

Місцеві запчастини

Машини китайської збірки використовують багато місцевих компонентів, які виготовляють за ліцензією. Це стосується:

кузовних деталей;

елементів салону;

двигунів;

трансмісій.

Якість китайських запчастин може відрізнятися від якості оригіналу, навіть якщо все робиться згідно з угодами та під контролем світових брендів.

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