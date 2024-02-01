Китайські авто: які сезоні проблеми в Україні у них виникли та як їх розв'язувати

Не всі китайські авто витримали українську зиму. Фото: vehq.com

Деякі китайські автомобілі все ж таки не витримали української зими. Якщо про замерзлі акумулятори та неможливість завести двигун скаржилися й раніше, то цього року виникла нова проблема — через морози почалися поломки вихлопної системи.

Про це повідомила Avtosota.

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В різних областях України проблема з вихлопною трубою виникла у Chery Tiggo 7 Pro Max, GAC GN8 та інших моделей, у вихлопах яких почала накопичуватися вода.

У разі, якщо машина регулярно прогрівається, вологи набирається достатньо для повного перекриття системи. Й у найгіршому випадку вихлоп може просто розірвати.

Як розв'язати проблему

Не варто довго прогрівати китайські автомобілі, зокрема кілька разів активуючи автозапуск. Інакше це може закінчитися зняттям колектора, магістралі та глушника з метою вилучення звідти льоду, який утвориться внаслідок скупчення вологи в системі.

Однієї-двох хвилин буде достатньо для прогріву двигуна у китайському автомобілі. Позаяк такий короткий прогрів все ще шкідливий для мотора, не варто одразу навантажувати машину — виїжджайте із двору повільно на низьких обертах.

Раніше повідомлялося, що багато китайських моделей авто під українські зими отримують спеціальні рідини, які витримують низькі температури, місткі акумулятори, додатковий електричний підігрів крісел, керма, лобового скла, форсунок склоомивача тощо.

Водночас серед головних недоліків китайських автомобілів називають не повну адаптацію до експлуатації в Україні низки моделей з КНР.