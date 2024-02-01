Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В Украине у китайских авто возникли серьезные зимние проблемы — что произошло arrow

В Украине у китайских авто возникли серьезные зимние проблемы — что произошло

1 февраля 2024 20:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Китайские авто: какие сезоны проблемы в Украине у них возникли и как их решать
Не все китайские автомобили выдержали украинскую зиму. Фото: vehq.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Некоторые китайские автомобили все же не выдержали украинскую зиму. Если о замерзших аккумуляторах и о невозможности завести двигатель жаловались и раньше, то в этом году возникла новая проблема — из-за морозов начались поломки выхлопной системы.

Об этом сообщила Avtosota.

Читайте также:

Сезонный дефект

В разных областях Украины проблема с выхлопной трубой возникла у Chery Tiggo 7 Pro Max, GAC GN8 и других моделей, в выхлопах которых начала скапливаться вода.

В случае, если машина регулярно прогревается, набирается достаточно влаги для полного перекрытия системы. И в самом худшем случае выхлоп может просто разорвать.

Как решить проблему

Не стоит долго прогревать китайские автомобили, в частности, несколько раз активируя автозапуск. Иначе это может закончиться снятием коллектора, магистрали и глушителя с целью извлечения оттуда льда, который образуется в результате скопления влаги в системе.

Одной-двух минут будет достаточно для прогрева двигателя в китайском автомобиле. Так как такой короткий прогрев все еще вреден для мотора, не стоит сразу нагружать машину — выезжайте со двора медленно на низких оборотах.

Ранее сообщалось, что многие китайские модели авто под украинские зимы получают специальные жидкости, которые выдерживают низкие температуры, вместительные аккумуляторы, дополнительный электрический подогрев кресел, руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя.

В то же время, среди главных недостатков китайских автомобилей называют не полную адаптацию к эксплуатации в Украине ряда моделей из КНР.

Китай
ремонт
авто
лайфхаки
советы
автомобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме