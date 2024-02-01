Китайские авто: какие сезоны проблемы в Украине у них возникли и как их решать

Не все китайские автомобили выдержали украинскую зиму. Фото: vehq.com

Некоторые китайские автомобили все же не выдержали украинскую зиму. Если о замерзших аккумуляторах и о невозможности завести двигатель жаловались и раньше, то в этом году возникла новая проблема — из-за морозов начались поломки выхлопной системы.

Об этом сообщила Avtosota.

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В разных областях Украины проблема с выхлопной трубой возникла у Chery Tiggo 7 Pro Max, GAC GN8 и других моделей, в выхлопах которых начала скапливаться вода.

В случае, если машина регулярно прогревается, набирается достаточно влаги для полного перекрытия системы. И в самом худшем случае выхлоп может просто разорвать.

Как решить проблему

Не стоит долго прогревать китайские автомобили, в частности, несколько раз активируя автозапуск. Иначе это может закончиться снятием коллектора, магистрали и глушителя с целью извлечения оттуда льда, который образуется в результате скопления влаги в системе.

Одной-двух минут будет достаточно для прогрева двигателя в китайском автомобиле. Так как такой короткий прогрев все еще вреден для мотора, не стоит сразу нагружать машину — выезжайте со двора медленно на низких оборотах.

Ранее сообщалось, что многие китайские модели авто под украинские зимы получают специальные жидкости, которые выдерживают низкие температуры, вместительные аккумуляторы, дополнительный электрический подогрев кресел, руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя.

В то же время, среди главных недостатков китайских автомобилей называют не полную адаптацию к эксплуатации в Украине ряда моделей из КНР.