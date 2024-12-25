Toyota, Kia, Volkswagen и другие — что нужно знать об автомобилях, собранных в Китае.

2024 Toyota Levin. Фото: carandx.com

Модели известных японских, корейских и европейских брендов, собранных в Китае, вызывают интерес у украинских автолюбителей. В первую очередь из-за того, что цены на китайские автомобили ниже по сравнению с аналогичными моделями, произведенными на заводах в Японии, Корее или Германии.

Чем отличаются китайские Toyota, Kia, Honda, Volkswagen и BMW от их японских, корейских и немецких аналогов, написал UAMotors.

Читайте также:

Контроль сборки

Многие мировые автоконцерны имеют заводы в КНР, где за качество и стандарты отвечают китайские компании, даже если процесс находится под контролем мировых брендов.

Поэтому между китайскими версиями авто и их оригиналами могут быть существенные отличия. К примеру, в комплектации, материалах салона или доступных опциях. Более того, некоторые функции, например, системы безопасности, адаптируют под местные условия эксплуатации.

Различаются также двигатели, их мощность, даже габариты кузова или внешний вид.

Полевые примеры

Honda ZR-V, выпускаемая заводом GAC-Honda в Китае, имеет более мощный двигатель, чем японская версия (182 л.с. против 178 л.с.), и другие размеры. А дизайн Kia Sportage на китайском предприятии Yueda Kia адаптировался к вкусам местных клиентов вплоть до изменения размеров, при этом за отдельную плату устанавливают подогрев сидений даже на дорогих комплектациях.

Китайская Toyota Corolla, которая называется Toyota Levin, не имеет полного повода (в японской версии он есть). А гибридная модификация авто использует аккумулятор местного производителя BYD.

Радикально более длинный кузов получил в Китае Volkswagen Jetta VS5 — бюджетный кроссовер на базе Skoda Karoq. Даже премиум-бренды, такие, как BMW вынуждены удлинять кузова своих моделей в угоду китайским покупателям. К примеру, BMW X5L в КНР почти достигает размеров X7.

Местные запчасти

Машины китайской сборки используют многие местные компоненты, которые изготовляют по лицензии. Это касается:

кузовных деталей;

элементов салона;

двигателей;

трансмиссий.

Качество китайских запчастей может отличаться от качества оригинала, даже если все делается в соответствии с соглашениями и контролем мировых брендов.

Ранее эксперты составили рейтинг лучших китайских гибридов и электрокаров в 2024 году. Также мы писали, что в Украине у китайских автомобилей возникли серьезные зимние проблемы.