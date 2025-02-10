Чому кардинально міняється європейський ринок автомобілів

Китайські автомобілі. Фото: Zeekr

На автомобільному ринку Європи відбувається радикальна зміна споживчих звичок. Згідно з новим дослідженням, мешканці Старого континенту все більше схильні купувати китайські авто, а не моделі власних виробників.

Про це повідомив Lʼautomobiliste.

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Результати опитування

Китайські виробники, які довгий час вважалися гравцями другого ешелону, завойовують позиції в Європі завдяки агресивній стратегії продажів та все більш конкурентоспроможним моделям.

Згідно з дослідженням, проведеним у жовтні та листопаді 2024 року компанією Escalent серед 1600 покупців нових автомобілів у Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та Великобританії, кожен п’ятий автовласник серйозно розглядає можливість придбання китайського автомобіля.

Ця тенденція пояснюється, зокрема, покращенням репутації певних брендів, таких як MG та BYD, які закріпилися в ТОП-25 найвпливовіших брендів на глобальному автомобільному ринку.

Вирішальна причина

За даними дослідженням Escalent, зниження ціни на 10% було б достатнім, щоб переконати кожного десятого покупця, тоді як середнє зниження на 27% розглядається як ключовий поріг для прискорення масового придбання цих моделей.

Приблизно 72% покупців нових авто в Європі вважають, що китайські машини мають бути доступнішими за автомобілі традиційних брендів, щоб виправдати свій вибір.

Тенденція особливо помітна серед молодих споживачів. Серед тих, хто молодше 35 років, 19% стверджують, що готові піти на рішучий крок зі знижкою всього в 10%. У Південній Європі, зокрема в Італії та Іспанії, де китайські бренди сприймаються прихильніше, очікування щодо зниження цін ще вищі.

Така вимога відображає потребу в доступних альтернативах на ринку, де вартість електромобілів залишається основною перешкодою для масового споживання. Це може вплинути на весь європейський автомобільний ринок, спонукаючи традиційних виробників переглянути свої цінові стратегії.

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