Що спонукатиме українців до покупки електромобілів у 2025 році

Електромобілі. Фото: inventure.com.ua

Торік у Європі частка електромобілів на ринку дещо знизилася, що дозволило Україні наздогнати сусідів за цим показником. На 2025 рік прогнозується зростання продажів електрокарів як в ЄС, так й в нашій країні, але з діаметрально протилежних причин.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Читайте також:

Ринкова доля

У 2024 році частка нових легкових електромобілів в Україні становила 15,1%. Цей показник відповідає аналогічному середньоєвропейському значенню (15,4%). Частка вживаних електрокарів, які торік пройшли першу реєстрацію, — 17,9%.

Варто зазначити, що за різних методів оцінки, з огляду на специфіку українського ринку, ці числа можуть бути іншими. Якщо до нових авто зарахувати машини, які мали вік до одного року, але за документами проходили як вживані, то перерозподіл часток зміниться.

Інфографіка: eauto.org.ua

Прогноз на 2025 рік

В Україні очікується збільшення обсягів торгів електромобілями. Проте причини зростання тут інші, ніж, наприклад, в Європі. В ЄС попит стимулюють завдяки зменшенню податків, грантам, доступнішим моделям електромобілів.

В нашій країні все крутиться навколо завершення митного пільгового періоду ввезення електромобілів. Вже з 2026 року оподаткування імпорту електрокарів буде здійснюватися у повному обсязі, тому багато хто не відкладатиме придбання електромобіля й зробить це вже цьогоріч.

Європейська статистика

За даними агентства JATO, торік в ЕС-28 було зареєстровано 1 985 996 одиниць нових легкових електромобілів, що на 1,2% менше, ніж у 2023 році. Це відобразилося й на частині ринку електромобілів в Європі, яка знизилася з 15,7% до 15,4%.

Причини цього: відсутність ясності щодо стимулів для електричного транспорту, висока середня роздрібна ціна нових моделей, низька залишкова вартість, занепокоєння щодо зарядної інфраструктури по всьому континенту.

Попри торішнє падіння, очікується, що ситуація покращиться протягом 2025 року, позаяк середня ціна електромобілів у Європі продовжує падати через появу пропозицій з доступнішими моделями від основних автовиробників.

Лідери електрифікації

Серед виробників, як й раніше, лідирує концерн Volkswagen Group, реалізувавши 427 000 одиниць електричних моделей. Tesla посіла друге місце, адже посилення конкуренції та затяжне очікування появи нової Model Y не дозволило компенсувати американському бренду просідання на європейському ринку. На третьому місці опинилася продукція групи Stellantis, яка залишилася в трійці найкращих виробників електромобілів, попри на падіння обсягів на 10%.

Раніше ми писали, чому скорочується цінова прірва між електрокарами та авто з ДВЗ. Також експерти дослідили, скільки років можуть служити електромобілі.