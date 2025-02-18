Почему автомобили страдают от снижения надежности в 2025 году

Почему снизилась общая надежность автомобилей в 2025 году
По данным аналитической компании J.D. Power, в 2025 году средний показатель надежности автомобилей в мире ухудшился со 190 до 202 проблем на 100 машин. Аналитики до сих пор объясняют это наследием пандемии коронавируса 2021 года, когда ощущался дефицит компонентов авто и персонала. Но если тенденция в ближайшее время не изменится, то это будет свидетельствовать о более глубоких проблемах в автомобильной индустрии.
Об этом сообщил MMR.
Результаты брендов
Рейтинг самых надежных автомобилей 2025 года J.D. Power базируется на отзывах 34 175 американских владельцев авто 2022 модельного года, оценивая количество проблем на 100 машин по индексу PP100 — чем ниже значение, тем надежнее авто.
Несмотря на то, что седан Toyota Avalon признан лучшим автомобилем, в рейтинге брендов Toyota опустилась со второго места на четвертое, уступив Buick и Mazda. Значительно улучшила позиции Alfa Romeo, тогда как Volkswagen оказался на последнем месте. Audi стала наименее надежным премиальным брендом, а самым надежным стал Lexus, который имеет лишь 140 проблем на 100 авто.
- Самые надежные автомобильные бренды 2025 года по индексу PP100
Самые надежные модели
Среди лучших моделей в своих классах отмечены:
- Nissan Kicks — маленькие SUV;
- Toyota Corolla — компактные авто;
- BMW 3 Series — компактные седаны премиум-класса;
- Toyota RAV4 — компактные SUV;
- Lexus GX — среднеразмерные SUV премиум-класса;
- Chevrolet Tahoe — полноразмерные SUV;
- Chevrolet Corvette — спорткары премиум-класса.
Больше всего проблем у современных авто связано с электроникой, в частности мультимедийными системами и их совместимостью со смартфонами. Производители пока не могут полностью устранить эти недостатки.
Ранее мы писали о лучших подержанных авто для покупки в 2025 году. В рейтинге надежности автомобилей по версии авторитетного Consumer Reports 7 из 10 моделей представляют одного производителя.
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