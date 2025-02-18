Почему автомобили страдают от снижения надежности в 2025 году

Toyota Avalon. Фото: carbuzz.com

По данным аналитической компании J.D. Power, в 2025 году средний показатель надежности автомобилей в мире ухудшился со 190 до 202 проблем на 100 машин. Аналитики до сих пор объясняют это наследием пандемии коронавируса 2021 года, когда ощущался дефицит компонентов авто и персонала. Но если тенденция в ближайшее время не изменится, то это будет свидетельствовать о более глубоких проблемах в автомобильной индустрии.

Об этом сообщил MMR.

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Результаты брендов

Рейтинг самых надежных автомобилей 2025 года J.D. Power базируется на отзывах 34 175 американских владельцев авто 2022 модельного года, оценивая количество проблем на 100 машин по индексу PP100 — чем ниже значение, тем надежнее авто.

Несмотря на то, что седан Toyota Avalon признан лучшим автомобилем, в рейтинге брендов Toyota опустилась со второго места на четвертое, уступив Buick и Mazda. Значительно улучшила позиции Alfa Romeo, тогда как Volkswagen оказался на последнем месте. Audi стала наименее надежным премиальным брендом, а самым надежным стал Lexus, который имеет лишь 140 проблем на 100 авто.

Самые надежные автомобильные бренды 2025 года по индексу PP100

Инфографика: J.D. Power

Самые надежные модели

Среди лучших моделей в своих классах отмечены:

Nissan Kicks — маленькие SUV; Toyota Corolla — компактные авто; BMW 3 Series — компактные седаны премиум-класса; Toyota RAV4 — компактные SUV; Lexus GX — среднеразмерные SUV премиум-класса; Chevrolet Tahoe — полноразмерные SUV; Chevrolet Corvette — спорткары премиум-класса.

Больше всего проблем у современных авто связано с электроникой, в частности мультимедийными системами и их совместимостью со смартфонами. Производители пока не могут полностью устранить эти недостатки.

Ранее мы писали о лучших подержанных авто для покупки в 2025 году. В рейтинге надежности автомобилей по версии авторитетного Consumer Reports 7 из 10 моделей представляют одного производителя.