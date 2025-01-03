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В рейтинге надежности авто 7 из 10 моделей одного производителя

3 января 2025 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Доминантный ген — в рейтинге надежности 7 из 10 авто принадлежат одному производителю
2024 Toyota RAV4. Фото: motortrend.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Toyota возглавила рейтинг надежности по версии авторитетного Consumer Reports, а семь моделей японской корпорации попали в ТОП-10. Список авто составлен на основе отзывов более 300 000 пользователей транспортных средств.

Об этом написал Auto Swiat.

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Разгром от Toyota

Toyota RAV4 набрала 86 баллов из 100 возможных, заняв первое место в рейтинге Consumer Reports. Эта модель зарекомендовала себя как самый надежный кроссовер.

В первой десятке пять моделей Toyota и две — Lexus.

Хотя в ТОП-10 входят автомобили других марок, несложно догадаться, в какой части мира создают самые долговечные автомобили.

ТОП-10 самых надежных авто 2024 года

  1. Toyota RAV4: 86 баллов
  2. Toyota Corolla: 84 балла
  3. Toyota RAV4 PHEV: 84 балла
  4. Mazda MX-5: 84 балла
  5. Toyota RAV4 Hybrid: 83 балла
  6. BMW i4: 82 балла
  7. Hyundai Elantra Hybrid: 79 баллов
  8. Lexus NX: 77 баллов
  9. Lexus NX Hybrid: 76 баллов
  10. Toyota Corolla Hybrid: 76 баллов

Надежная Азия

Следует отметить, что в первой десятке девять моделей принадлежат азиатским производителям. Только одно авто европейское, к тому же электрическое. При этом электромобили считаются конструктивно более простыми, ведь имеют меньше элементов, которые могут выйти из строя.

Toyota годами разрабатывает гибридные технологии, что отражено в результатах рейтинга. RAV4 Plug-in Hybrid получил высокую оценку среди электрифицированных автомобилей, а RAV4 Hybrid признали самым выносливым полностью гибридным автомобилем.

Ранее немецкие эксперты определили лучшие автомобили 2024 года. Также британцы назвали лучшие подержанные автомобили для покупки в 2025 году.

рейтинг Япония авто автомобиль Азия Toyota

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