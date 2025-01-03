Доминантный ген — в рейтинге надежности 7 из 10 авто принадлежат одному производителю

В рейтинге надежности авто 7 из 10 моделей одного производителя
Toyota возглавила рейтинг надежности по версии авторитетного Consumer Reports, а семь моделей японской корпорации попали в ТОП-10. Список авто составлен на основе отзывов более 300 000 пользователей транспортных средств.
Об этом написал Auto Swiat.
Разгром от Toyota
Toyota RAV4 набрала 86 баллов из 100 возможных, заняв первое место в рейтинге Consumer Reports. Эта модель зарекомендовала себя как самый надежный кроссовер.
В первой десятке пять моделей Toyota и две — Lexus.
Хотя в ТОП-10 входят автомобили других марок, несложно догадаться, в какой части мира создают самые долговечные автомобили.
ТОП-10 самых надежных авто 2024 года
- Toyota RAV4: 86 баллов
- Toyota Corolla: 84 балла
- Toyota RAV4 PHEV: 84 балла
- Mazda MX-5: 84 балла
- Toyota RAV4 Hybrid: 83 балла
- BMW i4: 82 балла
- Hyundai Elantra Hybrid: 79 баллов
- Lexus NX: 77 баллов
- Lexus NX Hybrid: 76 баллов
- Toyota Corolla Hybrid: 76 баллов
Надежная Азия
Следует отметить, что в первой десятке девять моделей принадлежат азиатским производителям. Только одно авто европейское, к тому же электрическое. При этом электромобили считаются конструктивно более простыми, ведь имеют меньше элементов, которые могут выйти из строя.
Toyota годами разрабатывает гибридные технологии, что отражено в результатах рейтинга. RAV4 Plug-in Hybrid получил высокую оценку среди электрифицированных автомобилей, а RAV4 Hybrid признали самым выносливым полностью гибридным автомобилем.
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