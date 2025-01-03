Домінантний ген — у рейтингу надійності 7 з 10 авто належать одному виробнику

2024 Toyota RAV4. Фото: motortrend.com

Toyota очолила рейтинг надійності за версією авторитетного Consumer Reports, а сім моделей японської корпорації потрапили до ТОП-10. Перелік авто складено на основі відгуків понад 300 000 користувачів транспортних засобів.

Про це написав Auto Swiat.

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Розгром від Toyota

Toyota RAV4 набрала 86 балів зі 100 можливих, посівши перше місце в рейтингу Consumer Reports. Ця модель зарекомендувала себе як найнадійніший кросовер.

Загалом в першій десятці п'ять моделей Toyota та дві — Lexus.

Хоча в ТОП-10 входять автомобілі інших марок, нескладно зробити висновок, в якій частині світу створюють найдовговічніші автомобілі.

ТОП-10 найнадійніших авто 2024 року

Toyota RAV4: 86 балів Toyota Corolla: 84 бали Toyota RAV4 PHEV: 84 бали Mazda MX-5: 84 бали Toyota RAV4 Hybrid: 83 бали BMW i4: 82 бали Hyundai Elantra Hybrid: 79 балів Lexus NX: 77 балів Lexus NX Hybrid: 76 балів Toyota Corolla Hybrid: 76 балів

Надійна Азія

Варто зазначити, що в першій десятці дев'ять моделей належать азійським виробникам. Лише одне авто європейське, до того ж електричне. При цьому електромобілі вважаються конструктивно простішими, адже мають менше елементів, які можуть вийти з ладу.

Toyota роками розробляє гібридні технології, що відображено в результатах рейтингу. RAV4 Plug-in Hybrid отримав найвищу оцінку серед електрифікованих автомобілів, а RAV4 Hybrid визнали найвитривалішим повністю гібридним автомобілем.

Раніше німецькі експерти визначили найкращі автомобілі 2024 року. Також британці назвали найкращі вживані авто для купівлі у 2025 році.