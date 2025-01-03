Домінантний ген — у рейтингу надійності 7 з 10 авто належать одному виробнику

У рейтингу надійності авто 7 з 10 моделей одного виробника
Toyota очолила рейтинг надійності за версією авторитетного Consumer Reports, а сім моделей японської корпорації потрапили до ТОП-10. Перелік авто складено на основі відгуків понад 300 000 користувачів транспортних засобів.
Про це написав Auto Swiat.
Розгром від Toyota
Toyota RAV4 набрала 86 балів зі 100 можливих, посівши перше місце в рейтингу Consumer Reports. Ця модель зарекомендувала себе як найнадійніший кросовер.
Загалом в першій десятці п'ять моделей Toyota та дві — Lexus.
Хоча в ТОП-10 входять автомобілі інших марок, нескладно зробити висновок, в якій частині світу створюють найдовговічніші автомобілі.
ТОП-10 найнадійніших авто 2024 року
- Toyota RAV4: 86 балів
- Toyota Corolla: 84 бали
- Toyota RAV4 PHEV: 84 бали
- Mazda MX-5: 84 бали
- Toyota RAV4 Hybrid: 83 бали
- BMW i4: 82 бали
- Hyundai Elantra Hybrid: 79 балів
- Lexus NX: 77 балів
- Lexus NX Hybrid: 76 балів
- Toyota Corolla Hybrid: 76 балів
Надійна Азія
Варто зазначити, що в першій десятці дев'ять моделей належать азійським виробникам. Лише одне авто європейське, до того ж електричне. При цьому електромобілі вважаються конструктивно простішими, адже мають менше елементів, які можуть вийти з ладу.
Toyota роками розробляє гібридні технології, що відображено в результатах рейтингу. RAV4 Plug-in Hybrid отримав найвищу оцінку серед електрифікованих автомобілів, а RAV4 Hybrid визнали найвитривалішим повністю гібридним автомобілем.
Раніше німецькі експерти визначили найкращі автомобілі 2024 року. Також британці назвали найкращі вживані авто для купівлі у 2025 році.
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