Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow У рейтингу надійності авто 7 з 10 моделей одного виробника arrow

У рейтингу надійності авто 7 з 10 моделей одного виробника

3 січня 2025 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Домінантний ген — у рейтингу надійності 7 з 10 авто належать одному виробнику
2024 Toyota RAV4. Фото: motortrend.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Toyota очолила рейтинг надійності за версією авторитетного Consumer Reports, а сім моделей японської корпорації потрапили до ТОП-10. Перелік авто складено на основі відгуків понад 300 000 користувачів транспортних засобів.

Про це написав Auto Swiat.

Читайте також:

Розгром від Toyota

Toyota RAV4 набрала 86 балів зі 100 можливих, посівши перше місце в рейтингу Consumer Reports. Ця модель зарекомендувала себе як найнадійніший кросовер.

Загалом в першій десятці п'ять моделей Toyota та дві — Lexus.

Хоча в ТОП-10 входять автомобілі інших марок, нескладно зробити висновок, в якій частині світу створюють найдовговічніші автомобілі.

ТОП-10 найнадійніших авто 2024 року

  1. Toyota RAV4: 86 балів
  2. Toyota Corolla: 84 бали
  3. Toyota RAV4 PHEV: 84 бали
  4. Mazda MX-5: 84 бали
  5. Toyota RAV4 Hybrid: 83 бали
  6. BMW i4: 82 бали
  7. Hyundai Elantra Hybrid: 79 балів
  8. Lexus NX: 77 балів
  9. Lexus NX Hybrid: 76 балів
  10. Toyota Corolla Hybrid: 76 балів

Надійна Азія

Варто зазначити, що в першій десятці дев'ять моделей належать азійським виробникам. Лише одне авто європейське, до того ж електричне. При цьому електромобілі вважаються конструктивно простішими, адже мають менше елементів, які можуть вийти з ладу. 

Toyota роками розробляє гібридні технології, що відображено в результатах рейтингу. RAV4 Plug-in Hybrid отримав найвищу оцінку серед електрифікованих автомобілів, а RAV4 Hybrid визнали найвитривалішим повністю гібридним автомобілем.

Раніше німецькі експерти визначили найкращі автомобілі 2024 року. Також британці назвали найкращі вживані авто для купівлі у 2025 році.

рейтинг Японія авто автомобіль Азія Toyota

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:49 У Львові затримують початок засідання у справі вбивства Фаріон

10:45 Повістки українцям у Польщі — влада країни відреагувала

10:43 В Угорщині лідер опозиції у новорічну ніч закликав до перевиборів

10:41 Леннокс Льюїс розповів, як завершився б їхній бій з Усиком

10:27 Здай ялинку на переробку — адреси пунктів в Одесі

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

10:15 В Україні можна буде спостерігати метеорний дощ — коли чекати

10:12 Декларація з податку на нерухомість — що змінилося з 1 січня

10:12 Українців чекають зміни в ЄС — що буде з виплатами у 2025 році

10:02 Трамп натякнув, що збирається зробити з соцмережею TikTok

09:59 Вибухнув повербанк — квартиру в Одесі рознесло вщент

10:49 У Львові затримують початок засідання у справі вбивства Фаріон

10:45 Повістки українцям у Польщі — влада країни відреагувала

10:43 В Угорщині лідер опозиції у новорічну ніч закликав до перевиборів

10:41 Леннокс Льюїс розповів, як завершився б їхній бій з Усиком

10:27 Здай ялинку на переробку — адреси пунктів в Одесі

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

10:15 В Україні можна буде спостерігати метеорний дощ — коли чекати

10:12 Декларація з податку на нерухомість — що змінилося з 1 січня

10:12 Українців чекають зміни в ЄС — що буде з виплатами у 2025 році

10:02 Трамп натякнув, що збирається зробити з соцмережею TikTok

09:59 Вибухнув повербанк — квартиру в Одесі рознесло вщент

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву про Трампа — ефір Ранок.LIVE

2 січня 2025
Text

20:53 Корольчук назвав умови постачання електроенергії до Молдови

Text

17:50 Спецнарада Зеленського та переговори з РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року