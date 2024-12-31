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Визначені найкращі автомобілі 2024 року, які варті уваги

31 грудня 2024 12:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Найкращі автомобілі 2024 року — список машин, які вражають
2025 Volkswagen ID.7. Фото: VW
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Найбільший в Європі німецький автоклуб ADAC склав рейтинг найкращих автомобілів за результатами тест-драйвів 84 різних транспортних засобів. Як заведено в Німеччині, найвищою оцінкою для автомобіля є одиниця, найгіршою — п’ять.

Результати дослідження опубліковані на сайті ADAC.

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Volkswagen ID.7

2025 Volkswagen ID.7
Фото: VW

Усіх випередив сімейний автомобіль VW ID.7, отримавши загальну оцінку 1,5. "Електричному Passat" вдалося обійти значно дорожчі моделі: BMW i5, Porsche Taycan та Mercedes EQE. Навіть його побратим з двигуном внутрішнього згоряння, Passat TDI, досяг у тесті менше — 1,8.

ID.7 показав себе відмінним універсальним авто. Машина довжиною майже п’ять метрів має не дуже багато простору, але отримала найвищі оцінки за безпеку, тихий та потужний привід.

Економна витрата електроенергії (18,1 кВт-год на 100 км) та запас ходу 485 км ідеально пасують до повсякденного використання. У моделі немає жодних недоліків, окрім ціни — майже 57 000 євро.

Найкращі авто 2024 року, за версією ADAC

  1. Volkswagen ID.7 — 1,5 бала.
  2. Volkswagen ID.7 Tourer GTX — 1,5.
  3. BMW i5 — 1,6.
  4. Porsche Taycan — 1,6.
  5. Skoda Enyaq — 1,6.
  6. Kia EV9 — 1,7.
  7. Mercedes EQE SUV — 1,7.
  8. Skoda Superb Combi — 1,7.
  9. Audi Q4 Sportback e-tron — 1,8.
  10. Genesis G80 Electrified — 1,8.
  11. Lucid Air — 1,8.

Неважко помітити, що в рейтингу домінують електромобілі. Це означає, що сьогодні електрокари стали набагато придатнішими для повсякденного використання.

Раніше експерти назвали п’ять найкращих вживаних Ford Escape, які служитимуть довго. Також ми писали про авто 2024 року, яке здивувало навіть скептиків.

рейтинг авто електрокари BMW Porsche Mercedes-Benz автомобіль Volkswagen електромобіль Audi

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