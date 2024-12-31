Найкращі автомобілі 2024 року — список машин, які вражають

2025 Volkswagen ID.7. Фото: VW

Найбільший в Європі німецький автоклуб ADAC склав рейтинг найкращих автомобілів за результатами тест-драйвів 84 різних транспортних засобів. Як заведено в Німеччині, найвищою оцінкою для автомобіля є одиниця, найгіршою — п’ять.

Результати дослідження опубліковані на сайті ADAC.

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Volkswagen ID.7

Фото: VW

Усіх випередив сімейний автомобіль VW ID.7, отримавши загальну оцінку 1,5. "Електричному Passat" вдалося обійти значно дорожчі моделі: BMW i5, Porsche Taycan та Mercedes EQE. Навіть його побратим з двигуном внутрішнього згоряння, Passat TDI, досяг у тесті менше — 1,8.

ID.7 показав себе відмінним універсальним авто. Машина довжиною майже п’ять метрів має не дуже багато простору, але отримала найвищі оцінки за безпеку, тихий та потужний привід.

Економна витрата електроенергії (18,1 кВт-год на 100 км) та запас ходу 485 км ідеально пасують до повсякденного використання. У моделі немає жодних недоліків, окрім ціни — майже 57 000 євро.

Найкращі авто 2024 року, за версією ADAC

Volkswagen ID.7 — 1,5 бала. Volkswagen ID.7 Tourer GTX — 1,5. BMW i5 — 1,6. Porsche Taycan — 1,6. Skoda Enyaq — 1,6. Kia EV9 — 1,7. Mercedes EQE SUV — 1,7. Skoda Superb Combi — 1,7. Audi Q4 Sportback e-tron — 1,8. Genesis G80 Electrified — 1,8. Lucid Air — 1,8.

Неважко помітити, що в рейтингу домінують електромобілі. Це означає, що сьогодні електрокари стали набагато придатнішими для повсякденного використання.

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