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Авто 2024 року, яке здивувало навіть скептиків

29 грудня 2024 12:50
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Автомобіль 2024 року, який перевершив очікування критиків
2024 Lincoln Nautilus. Фото: Lincoln
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Оглядач автомобілів відомого видання Car Buzz після тестування та оцінки понад сотні транспортних засобів протягом 2024 року, зазначив, що кілька з них повністю перевернули його початкове сприйняття. Серед найнесподіваніших відкриттів — середньорозмірний кросовер Lincoln Nautilus.

Про це написав Car Buzz.

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2024 Lincoln Nautilus

Авто 2024 року, яке здивувало навіть скептиків - фото 1
Фото: caranddriver.com

Цей автомобіль виготовлений у Китаї. За винятком упереджених уявлень про країну походження, це найпреміальніший автомобіль Lincoln, створений за останні десятиліття.

Новий Lexus RX — чудовий розкішний кросовер, але Nautilus робить салон цього автомобіля нудним та застарілим порівняно з ним, підкреслює оглядач.

Комплектація Black Label має дві чудові теми інтер’єру — Chalet (білий) та Redwood (бордовий) — обидві включають сидіння Perfect Position з регулюванням у 24 напрямках та чудовим масажем.

Авто 2024 року, яке здивувало навіть скептиків - фото 2
Фото: carbuzz.com

Матеріали для обробки салону Nautilus використані першокласні, а технології вражають. При чому стандартний 48-дюймовий панорамний дисплей не відволікає водія, адже більшість основних функцій легко доступні на 11-дюймовому нижньому сенсорному екрані.

Основний величезний екран пов’язаний з потужною аудіосистемою Revel Ultima 3D з 28 динаміками, яка звучить фантастично.

Можливо не надто вражають 250-сильний турбований 4-рядний бензиновий двигун або 300-сильний гібридний варіант під капотом, але вони цілком достатні для цього типу автомобіля.

Раніше експерти назвали найкращий новий автомобіль за ціною до 25 000 доларів на 2025 рік. Також обрано кращий гібрид 2025 модельного року.

США Китай авто автомобіль тест-драйв

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