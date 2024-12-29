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Авто 2024 года, которое удивило даже скептиков

29 декабря 2024 12:50
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Автомобиль 2024 года, превзошедший ожидания критиков
2024 Lincoln Nautilus. Фото: Lincoln
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Обозреватель автомобилей известного издания Car Buzz после тестирования и оценки более сотни транспортных средств в течение 2024 года отметил, что несколько из них полностью перевернули его первоначальное восприятие. Среди самых неожиданных открытий — среднеразмерный кроссовер Lincoln Nautilus.

Об этом написал Car Buzz.

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2024 Lincoln Nautilus

Авто 2024 года, удивившее даже скептиков - фото 1
Фото: caranddriver.com

Этот автомобиль сделан в Китае. За исключением предвзятых представлений о стране происхождения, это самый премиальный автомобиль Lincoln, созданный за последние десятилетия.

Новый Lexus RX — отличный роскошный кроссовер, но Nautilus делает салон этого автомобиля скучным и устаревшим по сравнению с ним, подчеркивает обозреватель.

Комплектация Black Label имеет две замечательные темы интерьера — Chalet (белый) и Redwood (бордовый) — обе включают сиденья Perfect Position с регулировкой в 24 направлениях и отличным массажем.

Авто 2024 года, удивившее даже скептиков - фото 2
Фото: carbuzz.com

Материалы для отделки салона Nautilus использованы первоклассные, а технологии впечатляют. Причем стандартный 48-дюймовый панорамный дисплей не отвлекает водителя, ведь большинство основных функций легко доступно на 11-дюймовом нижнем сенсорном экране.

Основной огромный экран связан с мощной аудиосистемой Revel Ultima 3D с 28 динамиками, которая звучит фантастически.

Возможно, не слишком впечатляют 250-сильный турбированный 4-рядный бензиновый двигатель или 300-сильный гибридный вариант под капотом, но они вполне достаточны для этого типа автомобиля.

Ранее эксперты назвали лучший новый автомобиль по цене до 25 000 долларов на 2025 год. Также выбран лучший гибрид 2025 модельного года.

США Китай авто автомобиль тест-драйв

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