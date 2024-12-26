Выбран лучший гибридный автомобиль 2025 года — узнайте, почему

2025 Toyota Prius Plug-in Hybrid. Фото: motortrend.com

Продажи электромобилей замедлились в последние годы, что привело к тому, что автопроизводители удвоили продажу гибридных автомобилей как золотую середину, которая улучшает топливную эффективность и уменьшает выбросы углерода. Toyota Prius Plug-in Hybrid 2025 сочетает в себе доступность с запасом хода на электротяге более 70 км для экологически чистого городского вождения.

Лучший гибрид определили специалисты Techopedia.

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Почему выбрали Prius

Toyota утвердила Prius как популярный гибрид с доступной ценой для обычных покупателей, стремящихся снизить свой углеродный след, не выбирая полностью электрический автомобиль. У него хорошая репутация и проверенная надежность с расширенным запасом хода только на электричестве для городских поездок.

Prius доступен в спортивных классах SE, XSE и XSE Premium. Начальная стоимость Toyota Prius PHEV 2025 года, как ожидается, будет колебаться от 35 000 долларов за SE до 41 000 долларов за XSE Premium в зависимости от опций.

Фото: motortrend.com

Технические характеристики

Комплектация SE имеет литий-ионную батарею емкостью 13,6 кВт-ч и ориентировочный запас хода только на электричестве свыше 70 км, тогда как XSE и XSE Premium имеют ориентировочный запас хода 64 км.

Гибридная система Toyota пятого поколения сочетает в себе 2-литровый двигатель и электрические моторы-генераторы, обеспечивающие 220 л.с. и расход топлива на уровне 4,52 литра на 100 км пробега в гибридном режиме.

XSE Premium может добавить на крышу авто солнечную батарею мощностью 185 Вт, заряжающую аккумулятор, когда автомобиль стоит. Солнечное зарядное устройство обеспечивает питание вспомогательных функций во время вождения, что делает полный пакет одним из лучших доступных гибридных автомобилей.

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