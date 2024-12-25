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Вышла бюджетная версия Toyota Camry 2025 года

25 декабря 2024 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Новая бюджетная версия Toyota Camry 2025 — особенности и цена
Toyota Camry Glorious Edition. Фото: GAC-Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Абсолютно новая спортивная модель Toyota Camry Glorious Edition запущена в Китае с целью возобновления интереса к гибридному седану. Этому, в первую очередь, будет способствовать демократичная цена автомобиля — 27 800 долларов.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Дизайн модели

Toyota Camry Glorious Edition поражает своим внешним видом, который включает в себя матовое серое покрытие, затемненные эмблемы Toyota и надпись Camry на багажнике, придавая авто вид люксового автомобиля.

Спортивный обвес из черной радиаторной решетки, передним сплиттером, задним диффузором и спойлером дополняют стиль, а 19-дюймовые колеса завершают элегантный образ.

Вышла бюджетная версия Toyota Camry 2025 года - фото 1
Фото: GAC-Toyota

Интерьер седана

Внутри Camry Glorious Edition оснащен бархатной и кожаной обивкой, а 64-цветное рассеянное освещение создает привлекательную атмосферу.

Автомобиль также имеет два 12,3-дюймовых цифровых экрана, проекционный дисплей, панорамный люк и звуковую систему Dynaudio Premium.

Особой функцией является кнопка Boss Key, перемещающая переднее пассажирское кресло вперед для большего пространства на заднем сиденье.

Силовая установка

Под капотом находится гибридная силовая установка на базе 2-литрового 4-цилиндрового двигателя мощностью 194 л.с. (145 кВт) и 188 Нм крутящего момента передающихся на передние колеса.

Для китайского рынка предусмотрены дополнительные варианты, включая обычный ДВС и более мощный 2,5-литровый гибрид.

Glorious Edition уже доступна в КНР, цена стартует от 202 800 юаней (27 800 долларов).

Ранее мы писали, почему украинцы отказываются от китайских автомобилей. Также эксперты назвали самые надежные годы выпуска Toyota Prius.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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