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Вийшла бюджетна версія Toyota Camry 2025 року

25 грудня 2024 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Нова бюджетна версія Toyota Camry 2025 — особливості та ціна
Toyota Camry Glorious Edition. Фото: GAC-Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Абсолютно нова спортивніша модель Toyota Camry Glorious Edition запущена в Китаї з метою відновлення інтересу до гібридного седана. Цьому насамперед сприятиме демократична ціна автомобіля — 27 800 доларів.

Про це повідомив Cars Coops.

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Дизайн моделі

Toyota Camry Glorious Edition вражає своїм зовнішнім виглядом, який включає матове сіре покриття, затемнені емблеми Toyota та напис Camry на багажнику, надаючи авто вигляду люксового автомобіля.

Спортивний обвіс з чорної решітки радіатора, переднім спліттером, заднім дифузором та спойлером доповнюють стиль, а 19-дюймові колеса завершують елегантний образ.

Вийшла бюджетна версія Toyota Camry 2025 року - фото 1
Фото: GAC-Toyota

Інтер’єр седана

Всередині Camry Glorious Edition оснащена оксамитовою та шкіряною оббивкою, а 64-кольорове розсіяне освітлення створює привабливу атмосферу.

Автомобіль також має два 12,3-дюймових цифрових екрани, проєкційний дисплей, панорамний люк та звукову систему Dynaudio Premium.

Особливою функцією є кнопка Boss Key, що переміщує переднє пасажирське крісло вперед для більшого простору на задньому сидінні.

Силова установка

Під капотом знаходиться гібридна силова установка на базі 2-літрового 4-циліндрового двигуна потужністю 194 к.с. (145 кВт) та 188 Нм крутного моменту, що передаються на передні колеса.

Для китайського ринку передбачені додаткові варіанти, включаючи звичайний ДВЗ та потужніший 2,5-літровий гібрид.

Glorious Edition вже доступна в КНР, ціна стартує від 202 800 юанів (27 800 доларів).

Раніше ми писали, чому українці відмовляються від китайських автомобілів. Також експерти назвали найнадійніші роки випуску Toyota Prius.

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15:25 ВЛК після переведення до іншої частини — чи можливо це

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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