Нова бюджетна версія Toyota Camry 2025 — особливості та ціна

Вийшла бюджетна версія Toyota Camry 2025 року
Абсолютно нова спортивніша модель Toyota Camry Glorious Edition запущена в Китаї з метою відновлення інтересу до гібридного седана. Цьому насамперед сприятиме демократична ціна автомобіля — 27 800 доларів.
Про це повідомив Cars Coops.
Дизайн моделі
Toyota Camry Glorious Edition вражає своїм зовнішнім виглядом, який включає матове сіре покриття, затемнені емблеми Toyota та напис Camry на багажнику, надаючи авто вигляду люксового автомобіля.
Спортивний обвіс з чорної решітки радіатора, переднім спліттером, заднім дифузором та спойлером доповнюють стиль, а 19-дюймові колеса завершують елегантний образ.
Інтер’єр седана
Всередині Camry Glorious Edition оснащена оксамитовою та шкіряною оббивкою, а 64-кольорове розсіяне освітлення створює привабливу атмосферу.
Автомобіль також має два 12,3-дюймових цифрових екрани, проєкційний дисплей, панорамний люк та звукову систему Dynaudio Premium.
Особливою функцією є кнопка Boss Key, що переміщує переднє пасажирське крісло вперед для більшого простору на задньому сидінні.
Силова установка
Під капотом знаходиться гібридна силова установка на базі 2-літрового 4-циліндрового двигуна потужністю 194 к.с. (145 кВт) та 188 Нм крутного моменту, що передаються на передні колеса.
Для китайського ринку передбачені додаткові варіанти, включаючи звичайний ДВЗ та потужніший 2,5-літровий гібрид.
Glorious Edition вже доступна в КНР, ціна стартує від 202 800 юанів (27 800 доларів).
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