П’ять найкращих років випуску гібрида Toyota Prius, які служитимуть довго

2019 Toyota Prius. Фото: caranddriver.com

Гібридний автомобіль Toyota Prius протягом багатьох років зазнав кількох трансформацій — від ранньої химерної моделі до машини з витонченим дизайном та вдосконаленими технологіями. Серед вживаних Prius експерти особливо виділяють п’ять років випусків, кожен з яких пропонує надзвичайну економію палива та унікальний набір функцій для різноманітних потреб автовласників.

Кращі моделі гібрида запропонував Motor Biscuit.

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2003 Toyota Prius

До 2003 року Toyota усунула недоліки першого покоління Prius. З двигуном у 1,5 літра та електромотором авто пропонувало витрати палива на рівні 5,6 л на 100 км пробігу у місті. Це зручний компактний автомобіль для чотирьох пасажирів з хорошим вантажним місцем. Модель 2003 року стала класикою, пропонуючи недорогий та надійний варіант у світі гібридів з низькими витратами на обслуговування.

2009 Toyota Prius

Prius 2009 року запропонував покращену гібридну технологію, ставши просторішим, економнішим та привабливішим. Він досяг паливної ефективності 4,9 л/100 км у місті та 5,23 л/100 км на шосе. Потужніший 1,8-літровий двигун разом з електромотором забезпечили потужність 134 к.с., що сприяє плавнішому водінню, а модернізована гібридна батарея має значно вищий термін служби. Внутрішній простір став сучаснішим, з інтуїтивно зрозумілою панеллю та новими функціями. Надійність моделі покращилася, зменшивши проблеми з електросистемами.

2013 Toyota Prius

2013 рік вважається одним із найкращих для Prius завдяки поєднанню продуктивності, надійності та технологій. З 1,8-літровим двигуном та електромотором, що забезпечують 134 к.с., автомобіль демонстрував паливну ефективність 4,61 л/100 км у місті та 4,9 л/100 км на шосе, Салон став витонченішим та комфортнішим, з покращеною шумоізоляцією. Модель отримала систему Toyota Entune для підключення смартфонів та функції безпеки Toyota Star Safety System, зокрема контроль стійкості та антиблокувальні гальма.

2015 Toyota Prius

Prius 2015 року оснащений 1,8-літровим 4-циліндровим двигуном і гібридною системою, що забезпечує 134 к.с. Він демонструє паливну ефективність 4,61 л/100 км у місті та 4,9 л/100 км на шосе. Модель має сучасні функції безпеки, такі як система попередження зіткнень та адаптивний круїз-контроль. Покращена підвіска забезпечує комфортну їзду, а просторіший інтер'єр робить Prius ідеальним для невеликих родин. Високий рівень надійності знижує витрати на обслуговування.

Toyota Prius 2019

Ця модель одна з найтехнологічніших у лінійці, яка включає опцію повного приводу, що забезпечує кращу адаптацію до снігових та дощових умов. Економія палива вражає: повнопривідна версія — 4,9 л/100 км у місті, 5,47 на трасі; передньопривідна — 4,06 л/100 км у місті та 4,44 на шосе. Салон отримав вдосконалену систему Entune 3.0 з підтримкою Apple CarPlay, а стандартна Toyota Safety Sense 2.0 включає автоматичне екстрене гальмування та допомогу в утриманні смуги.

Раніше експерти назвали найгірші роки випуску Toyota Prius. Також ми писали, що Toyota Prius отримав офіційний спортивний тюнінг.