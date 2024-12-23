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Надійні роки випуску Toyota Prius — кращий вибір вживаного авто

23 грудня 2024 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
П’ять найкращих років випуску гібрида Toyota Prius, які служитимуть довго
2019 Toyota Prius. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Гібридний автомобіль Toyota Prius протягом багатьох років зазнав кількох трансформацій — від ранньої химерної моделі до машини з витонченим дизайном та вдосконаленими технологіями. Серед вживаних Prius експерти особливо виділяють п’ять років випусків, кожен з яких пропонує надзвичайну економію палива та унікальний набір функцій для різноманітних потреб автовласників.

Кращі моделі гібрида запропонував Motor Biscuit.

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  • 2003 Toyota Prius

До 2003 року Toyota усунула недоліки першого покоління Prius. З двигуном у 1,5 літра та електромотором авто пропонувало витрати палива на рівні 5,6 л на 100 км пробігу у місті. Це зручний компактний автомобіль для чотирьох пасажирів з хорошим вантажним місцем. Модель 2003 року стала класикою, пропонуючи недорогий та надійний варіант у світі гібридів з низькими витратами на обслуговування.

  • 2009 Toyota Prius

Prius 2009 року запропонував покращену гібридну технологію, ставши просторішим, економнішим та привабливішим. Він досяг паливної ефективності 4,9 л/100 км у місті та 5,23 л/100 км на шосе. Потужніший 1,8-літровий двигун разом з електромотором забезпечили потужність 134 к.с., що сприяє плавнішому водінню, а модернізована гібридна батарея має значно вищий термін служби. Внутрішній простір став сучаснішим, з інтуїтивно зрозумілою панеллю та новими функціями. Надійність моделі покращилася, зменшивши проблеми з електросистемами.

  • 2013 Toyota Prius

2013 рік вважається одним із найкращих для Prius завдяки поєднанню продуктивності, надійності та технологій. З 1,8-літровим двигуном та електромотором, що забезпечують 134 к.с., автомобіль демонстрував паливну ефективність 4,61 л/100 км у місті та 4,9 л/100 км на шосе, Салон став витонченішим та комфортнішим, з покращеною шумоізоляцією. Модель отримала систему Toyota Entune для підключення смартфонів та функції безпеки Toyota Star Safety System, зокрема контроль стійкості та антиблокувальні гальма.

  • 2015 Toyota Prius

Prius 2015 року оснащений 1,8-літровим 4-циліндровим двигуном і гібридною системою, що забезпечує 134 к.с. Він демонструє паливну ефективність 4,61 л/100 км у місті та 4,9 л/100 км на шосе. Модель має сучасні функції безпеки, такі як система попередження зіткнень та адаптивний круїз-контроль. Покращена підвіска забезпечує комфортну їзду, а просторіший інтер'єр робить Prius ідеальним для невеликих родин. Високий рівень надійності знижує витрати на обслуговування.

  • Toyota Prius 2019

Ця модель одна з найтехнологічніших у лінійці, яка включає опцію повного приводу, що забезпечує кращу адаптацію до снігових та дощових умов. Економія палива вражає: повнопривідна версія — 4,9 л/100 км у місті, 5,47 на трасі; передньопривідна — 4,06 л/100 км у місті та 4,44 на шосе. Салон отримав вдосконалену систему Entune 3.0 з підтримкою Apple CarPlay, а стандартна Toyota Safety Sense 2.0 включає автоматичне екстрене гальмування та допомогу в утриманні смуги.

Раніше експерти назвали найгірші роки випуску Toyota Prius. Також ми писали, що Toyota Prius отримав офіційний спортивний тюнінг.

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