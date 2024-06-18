Toyota Prius отримав спортивний тюнінг — що змінилося, скільки коштує

Тюнінгована Toyota Prius 2024. Фото: Tom’s Racing

Tom’s Racing — офіційний тюнер компанії Toyota — перетворив Prius п’ятого покоління на спортивний та стильний гібрид. Асортимент нових аксесуарів стане доступним з 1 липня.

Про це повідомив Cars Coops.

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Що змінилося

Передній бампер отримав нову обробку — тепер містить спойлер та нові бічні канали, функціонал яких допомагає зменшити опір повітря.

Нові бічні пороги мають спортивний вигляд та обіцяють покращити стабільність під час їзди на високій швидкості.

Tom’s також пропонує невеликий задній дифузор, який спрямований на збільшення притискної сили.

Фото: Tom’s Racing

Скільки коштують компоненти

Три компоненти можна придбати окремо або як частину пакета. Якщо йти останнім шляхом, ціна починається з 299 000 єн (1895 доларів) до 344 000 єн (2180 доларів) після фарбування елементів.

Фото: Tom’s Racing

Якщо ці аксесуари не знищили ваш бюджет, ще можна вибрати двоствольну вихлопну трубу, яка коштує 265 000 єн (1680 доларів). За інформацією Tom’s, вихлоп має "звук, який підкреслює басовий резонанс та створює більш спортивне враження від їзди".

Фото: Tom’s Racing

В США базова комплектація Prius 2024 року стартує з 27 950 доларів, має гібридний 2-літровий 4-циліндровий двигун, що розвиває до 196 к.с. Попри вищу потужність за попереднє покоління авто, модель 2024 року сумарно витрачає палива до 57 миль на галон (4,1 л на 100 км пробігу).

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