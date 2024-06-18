Toyota Prius получил спортивный тюнинг — что изменилось, сколько стоит

Тюнингованная Toyota Prius 2024. Фото: Tom’s Racing

Tom's Racing — официальный тюнер компании Toyota — превратил Prius пятого поколения в спортивный и стильный гибрид. Ассортимент новых аксессуаров станет доступен с 1 июля.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Что изменилось

Передний бампер получил новую обработку — теперь содержит спойлер и новые боковые каналы, функционал которых помогает снизить сопротивление воздуха.

Новые боковые пороги выглядят спортивно и обещают улучшить стабильность во время езды на высокой скорости.

Tom's также предлагает небольшой задний диффузор, направленный на увеличение прижимной силы.

Фото: Tom's Racing

Сколько стоят компоненты

Три компонента можно приобрести отдельно или как часть пакета. Если идти последним путем, цена начинается с 299 000 иен (1895 долларов) до 344 000 иен (2180 долларов) после окрашивания элементов.

Фото: Tom's Racing

Если эти аксессуары не уничтожили ваш бюджет, можно выбрать двухствольную выхлопную трубу, которая стоит 265 000 иен (1680 долларов). По информации Tom's, выхлоп имеет "звук, подчеркивающий басовый резонанс и создающий более спортивное впечатление от езды".

Фото: Tom's Racing

В США базовая комплектация Prius 2024 стартует с 27 950 долларов, имеет гибридный 2-литровый 4-цилиндровый двигатель, развивающий до 196 л.с. Несмотря на более высокую мощность, чем предыдущее поколение авто, модель 2024 года суммарно тратит топлива до 57 миль на галлон (4,1 л на 100 км пробега).

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