Toyota Prius получил спортивный тюнинг — что изменилось, сколько стоит

Toyota Prius получил официальный спортивный тюнинг — цена усовершенствования
Tom's Racing — официальный тюнер компании Toyota — превратил Prius пятого поколения в спортивный и стильный гибрид. Ассортимент новых аксессуаров станет доступен с 1 июля.
Об этом сообщил Cars Coops.
Что изменилось
- Передний бампер получил новую обработку — теперь содержит спойлер и новые боковые каналы, функционал которых помогает снизить сопротивление воздуха.
- Новые боковые пороги выглядят спортивно и обещают улучшить стабильность во время езды на высокой скорости.
- Tom's также предлагает небольшой задний диффузор, направленный на увеличение прижимной силы.
Сколько стоят компоненты
Три компонента можно приобрести отдельно или как часть пакета. Если идти последним путем, цена начинается с 299 000 иен (1895 долларов) до 344 000 иен (2180 долларов) после окрашивания элементов.
Если эти аксессуары не уничтожили ваш бюджет, можно выбрать двухствольную выхлопную трубу, которая стоит 265 000 иен (1680 долларов). По информации Tom's, выхлоп имеет "звук, подчеркивающий басовый резонанс и создающий более спортивное впечатление от езды".
В США базовая комплектация Prius 2024 стартует с 27 950 долларов, имеет гибридный 2-литровый 4-цилиндровый двигатель, развивающий до 196 л.с. Несмотря на более высокую мощность, чем предыдущее поколение авто, модель 2024 года суммарно тратит топлива до 57 миль на галлон (4,1 л на 100 км пробега).
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