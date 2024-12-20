Toyota Prius — огляд п'яти найпроблемніших років випуску

2016 Toyota Prius. Фото: caranddriver.com

Свого часу революційне поєднання бензинового та електричного двигунів призвело до швидкого росту популярності Toyota Prius серед водіїв, які цінують високу паливну ефективність, екологічність та передовий дизайн. Втім, не кожен рік випуску автомобіля виправдовував бездоганну репутацію гібрида.

Про п’ять Toyota Prius, яких слід уникати через повторювані проблеми, написав Motor Biscuit.

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2007 Toyota Prius

Prius 2007 року став піонером у гібридних технологіях, але зіткнувся з серйозними проблемами. Найпоширеніша скарга стосувалася системи освітлення: фари несподівано вимикалися, що створювало загрозу безпеці. Крім того, багато водіїв повідомляли про затримку реакції гальмівної системи, що вимагало дорогого ремонту, часто вартістю понад 2000 доларів.

2008 Toyota Prius

Автомобіль отримав багато недоліків свого попередника, зокрема з фарами, які залишалися головним джерелом розчарування для власників. Також були заяви про надмірне споживання оливи, що призводило до зносу двигуна, та проблеми з гальмівною системою.

2010 Toyota Prius

Модель 2010 року відзначила дебют третього покоління, запропонувавши покращену паливну ефективність та стильний дизайн. Проте, власники стикнулися з надмірним споживанням оливи. Також багато водіїв повідомляли про миттєву втрату гальмівної сили. Toyota випустила для цього оновлення, але не всі помітили покращення. Додатково були випадки несподіваної зупинки гібридного двигуна, що створювало загрозу безпеці.

2011 Toyota Prius

Prius 2011 року продовжував стикатися з проблемами попередньої моделі. Надмірне споживання оливи, скарги на гальмівну систему залишалися актуальними. Додатково, мали місце електронні збої, такі як несподіване вмикання сигнальних ламп або проблеми з акумулятором.

2016 Toyota Prius

Автомобіль отримав повністю оновлений дизайн, з аеродинамічною формою та покращеною паливною ефективністю. Проте, модель зіткнулася з проблемами, зокрема, лобове скло часто тріскалося від незначних ударів. Додатково, повідомлялося про несправності в інформаційно-розважальній системі та електроніці, такі як зависання екранів та збої в електросклопідіймачах. Попри надійну гібридну трансмісію, авто 2016 року потребує обережності — було кілька відкликань через виробничі дефекти.

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