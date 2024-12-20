Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Найгірші роки випуску Toyota Prius — й таке, на жаль, бувало arrow

Найгірші роки випуску Toyota Prius — й таке, на жаль, бувало

20 грудня 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Toyota Prius — огляд п'яти найпроблемніших років випуску
2016 Toyota Prius. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Свого часу революційне поєднання бензинового та електричного двигунів призвело до швидкого росту популярності Toyota Prius серед водіїв, які цінують високу паливну ефективність, екологічність та передовий дизайн. Втім, не кожен рік випуску автомобіля виправдовував бездоганну репутацію гібрида.

Про п’ять Toyota Prius, яких слід уникати через повторювані проблеми, написав Motor Biscuit.

Читайте також:
  • 2007 Toyota Prius

Prius 2007 року став піонером у гібридних технологіях, але зіткнувся з серйозними проблемами. Найпоширеніша скарга стосувалася системи освітлення: фари несподівано вимикалися, що створювало загрозу безпеці. Крім того, багато водіїв повідомляли про затримку реакції гальмівної системи, що вимагало дорогого ремонту, часто вартістю понад 2000 доларів.

  • 2008 Toyota Prius

Автомобіль отримав багато недоліків свого попередника, зокрема з фарами, які залишалися головним джерелом розчарування для власників. Також були заяви про надмірне споживання оливи, що призводило до зносу двигуна, та проблеми з гальмівною системою. 

  • 2010 Toyota Prius

Модель 2010 року відзначила дебют третього покоління, запропонувавши покращену паливну ефективність та стильний дизайн. Проте, власники стикнулися з надмірним споживанням оливи. Також багато водіїв повідомляли про миттєву втрату гальмівної сили. Toyota випустила для цього оновлення, але не всі помітили покращення. Додатково були випадки несподіваної зупинки гібридного двигуна, що створювало загрозу безпеці.

  • 2011 Toyota Prius

Prius 2011 року продовжував стикатися з проблемами попередньої моделі. Надмірне споживання оливи, скарги на гальмівну систему залишалися актуальними. Додатково, мали місце електронні збої, такі як несподіване вмикання сигнальних ламп або проблеми з акумулятором.

  • 2016 Toyota Prius

Автомобіль отримав повністю оновлений дизайн, з аеродинамічною формою та покращеною паливною ефективністю. Проте, модель зіткнулася з проблемами, зокрема, лобове скло часто тріскалося від незначних ударів. Додатково, повідомлялося про несправності в інформаційно-розважальній системі та електроніці, такі як зависання екранів та збої в електросклопідіймачах. Попри надійну гібридну трансмісію, авто 2016 року потребує обережності — було кілька відкликань через виробничі дефекти.

Раніше ми писали про чотири переваги та два недоліки водіння Toyota Prius Prime 2023 року. Також експерти назвали найнадійніші моделі Toyota, які без проблем подолають понад 800 000 км пробігу.

рейтинг авто проблеми автомобіль Toyota

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

20:41 Відключення світла в Одесі — які прогнози на суботу 20 грудня

20:24 Зеленський призначив понад 30 нових послів України

20:21 Синоптики розповіли, де завтра вируватиме негода

20:02 Жорін заявив, що армія України не перейшла на сучасні формати

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

20:00 В МЗС прокоментували чутки про війська союзників в Україні

20:00 Коли військовий може залишати в/ч за сімейними обставинами

19:44 Тихий повідомив про підготовку до візиту спецпредставника Трампа

19:36 МЗС спростило отримання консульських послуг для українців

19:34 Прогноз не потішить — якою буде погода у Києві завтра

20:41 Відключення світла в Одесі — які прогнози на суботу 20 грудня

20:24 Зеленський призначив понад 30 нових послів України

20:21 Синоптики розповіли, де завтра вируватиме негода

20:02 Жорін заявив, що армія України не перейшла на сучасні формати

20:00 В МЗС прокоментували чутки про війська союзників в Україні

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

20:00 Коли військовий може залишати в/ч за сімейними обставинами

19:44 Тихий повідомив про підготовку до візиту спецпредставника Трампа

19:36 МЗС спростило отримання консульських послуг для українців

19:34 Прогноз не потішить — якою буде погода у Києві завтра

19:15 Заготівля дров у лісі — де дозволено забирати повалені дерева

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

7 грудня 2024

06:58Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу