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Худшие годы выпуска Toyota Prius — и такое, к сожалению, бывало

20 декабря 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Toyota Prius — обзор пяти наиболее проблемных годов выпуска
2016 Toyota Prius. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В свое время революционное сочетание бензиновых и электрических двигателей привело к быстрому росту популярности Toyota Prius среди водителей, которые ценят высокую топливную эффективность, экологичность и передовой дизайн. Впрочем, не каждый год выпуска автомобиля оправдывал безупречную репутацию гибрида.

О пяти Toyota Prius, которых следует избегать из-за повторяющихся проблем, написал Motor Biscuit.

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  • 2007 Toyota Prius

Prius 2007 стал пионером в гибридных технологиях, но столкнулся с серьезными проблемами. Самая распространенная жалоба касалась системы освещения: фары неожиданно выключались, что создавало угрозу безопасности. Кроме того, многие водители сообщали о задержке реакции тормозной системы, требующей дорогостоящего ремонта, часто стоимостью более 2000 долларов.

  • 2008 Toyota Prius

Автомобиль получил много недостатков своего предшественника, в том числе фары, которые оставались главным источником разочарования для владельцев. Также были заявления о чрезмерном потреблении масла, что приводило к износу двигателя и проблемы с тормозной системой.

  • 2010 Toyota Prius

Модель 2010 отметила дебют третьего поколения, предложив улучшенную топливную эффективность и стильный дизайн. Однако владельцы столкнулись с чрезмерным потреблением масла. Также многие водители сообщали о мгновенной потере тормозной силы. Toyota выпустила для этого обновление, но не все заметили улучшения. Дополнительно имелись случаи неожиданной остановки гибридного двигателя, что создавало угрозу безопасности.

  • 2011 Toyota Prius

Prius 2011 продолжал сталкиваться с проблемами предыдущей модели. Чрезмерное потребление масла, жалобы на тормозную систему оставались актуальными. Дополнительно имели место электронные сбои, такие как неожиданное включение сигнальных ламп или проблемы с аккумулятором.

  • 2016 Toyota Prius

Автомобиль получил полностью обновленный дизайн, с аэродинамической формой и улучшенной эффективностью топлива. Однако модель столкнулась с проблемами, в частности, лобовое стекло часто трескалось от незначительных ударов. Дополнительно сообщалось о неисправностях в информационно-развлекательной системе и электронике, таких как зависание экранов и сбои в электростеклоподъемниках. Несмотря на надежную гибридную трансмиссию, авто 2016 требует осторожности — было несколько отзывов из-за производственных дефектов.

Ранее мы писали о четырех преимуществах и двух недостатках вождения Toyota Prius Prime 2023 года. Также эксперты назвали самые надежные модели Toyota, которые без проблем пройдут более 800 000 км пробега.

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