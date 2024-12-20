Toyota Prius — обзор пяти наиболее проблемных годов выпуска

Худшие годы выпуска Toyota Prius — и такое, к сожалению, бывало
В свое время революционное сочетание бензиновых и электрических двигателей привело к быстрому росту популярности Toyota Prius среди водителей, которые ценят высокую топливную эффективность, экологичность и передовой дизайн. Впрочем, не каждый год выпуска автомобиля оправдывал безупречную репутацию гибрида.
О пяти Toyota Prius, которых следует избегать из-за повторяющихся проблем, написал Motor Biscuit.
- 2007 Toyota Prius
Prius 2007 стал пионером в гибридных технологиях, но столкнулся с серьезными проблемами. Самая распространенная жалоба касалась системы освещения: фары неожиданно выключались, что создавало угрозу безопасности. Кроме того, многие водители сообщали о задержке реакции тормозной системы, требующей дорогостоящего ремонта, часто стоимостью более 2000 долларов.
- 2008 Toyota Prius
Автомобиль получил много недостатков своего предшественника, в том числе фары, которые оставались главным источником разочарования для владельцев. Также были заявления о чрезмерном потреблении масла, что приводило к износу двигателя и проблемы с тормозной системой.
- 2010 Toyota Prius
Модель 2010 отметила дебют третьего поколения, предложив улучшенную топливную эффективность и стильный дизайн. Однако владельцы столкнулись с чрезмерным потреблением масла. Также многие водители сообщали о мгновенной потере тормозной силы. Toyota выпустила для этого обновление, но не все заметили улучшения. Дополнительно имелись случаи неожиданной остановки гибридного двигателя, что создавало угрозу безопасности.
- 2011 Toyota Prius
Prius 2011 продолжал сталкиваться с проблемами предыдущей модели. Чрезмерное потребление масла, жалобы на тормозную систему оставались актуальными. Дополнительно имели место электронные сбои, такие как неожиданное включение сигнальных ламп или проблемы с аккумулятором.
- 2016 Toyota Prius
Автомобиль получил полностью обновленный дизайн, с аэродинамической формой и улучшенной эффективностью топлива. Однако модель столкнулась с проблемами, в частности, лобовое стекло часто трескалось от незначительных ударов. Дополнительно сообщалось о неисправностях в информационно-развлекательной системе и электронике, таких как зависание экранов и сбои в электростеклоподъемниках. Несмотря на надежную гибридную трансмиссию, авто 2016 требует осторожности — было несколько отзывов из-за производственных дефектов.
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