Toyota Prius — обзор пяти наиболее проблемных годов выпуска

2016 Toyota Prius. Фото: caranddriver.com

В свое время революционное сочетание бензиновых и электрических двигателей привело к быстрому росту популярности Toyota Prius среди водителей, которые ценят высокую топливную эффективность, экологичность и передовой дизайн. Впрочем, не каждый год выпуска автомобиля оправдывал безупречную репутацию гибрида.

О пяти Toyota Prius, которых следует избегать из-за повторяющихся проблем, написал Motor Biscuit.

Читайте также:

2007 Toyota Prius

Prius 2007 стал пионером в гибридных технологиях, но столкнулся с серьезными проблемами. Самая распространенная жалоба касалась системы освещения: фары неожиданно выключались, что создавало угрозу безопасности. Кроме того, многие водители сообщали о задержке реакции тормозной системы, требующей дорогостоящего ремонта, часто стоимостью более 2000 долларов.

2008 Toyota Prius

Автомобиль получил много недостатков своего предшественника, в том числе фары, которые оставались главным источником разочарования для владельцев. Также были заявления о чрезмерном потреблении масла, что приводило к износу двигателя и проблемы с тормозной системой.

2010 Toyota Prius

Модель 2010 отметила дебют третьего поколения, предложив улучшенную топливную эффективность и стильный дизайн. Однако владельцы столкнулись с чрезмерным потреблением масла. Также многие водители сообщали о мгновенной потере тормозной силы. Toyota выпустила для этого обновление, но не все заметили улучшения. Дополнительно имелись случаи неожиданной остановки гибридного двигателя, что создавало угрозу безопасности.

2011 Toyota Prius

Prius 2011 продолжал сталкиваться с проблемами предыдущей модели. Чрезмерное потребление масла, жалобы на тормозную систему оставались актуальными. Дополнительно имели место электронные сбои, такие как неожиданное включение сигнальных ламп или проблемы с аккумулятором.

2016 Toyota Prius

Автомобиль получил полностью обновленный дизайн, с аэродинамической формой и улучшенной эффективностью топлива. Однако модель столкнулась с проблемами, в частности, лобовое стекло часто трескалось от незначительных ударов. Дополнительно сообщалось о неисправностях в информационно-развлекательной системе и электронике, таких как зависание экранов и сбои в электростеклоподъемниках. Несмотря на надежную гибридную трансмиссию, авто 2016 требует осторожности — было несколько отзывов из-за производственных дефектов.

Ранее мы писали о четырех преимуществах и двух недостатках вождения Toyota Prius Prime 2023 года. Также эксперты назвали самые надежные модели Toyota, которые без проблем пройдут более 800 000 км пробега.