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Надежные годы выпуска Toyota Prius — лучший выбор б/у авто

23 декабря 2024 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Пять лучших годов выпуска гибрида Toyota Prius, которые будут служить долго
2019 Toyota Prius. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Гибридный автомобиль Toyota Prius на протяжении многих лет претерпел несколько трансформаций — от ранней причудливой модели до машины с изящным дизайном и усовершенствованными технологиями. Среди подержанных Prius эксперты особенно выделяют пять годов выпусков, каждый из которых предлагает чрезвычайную экономию топлива и уникальный набор функций для различных потребностей автовладельцев.

Лучшие модели гибрида предложил Motor Biscuit.

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  • 2003 Toyota Prius

К 2003 году Toyota устранила недостатки первого поколения Prius. С двигателем в 1,5 литра и электромотором авто предлагало расход топлива на уровне 5,6 л на 100 км пробега в городе. Это удобный компактный автомобиль для четырех пассажиров с хорошим грузовым местом. Модель 2003 стала классикой, предлагая недорогой и надежный вариант в мире гибридов с низкими затратами на обслуживание.

  • 2009 Toyota Prius

Prius в 2009 году предложил улучшенную гибридную технологию, став более просторным, экономным и привлекательным. Он достиг топливной эффективности 4,9 л/100 км в городе и 5,23 л/100 км на шоссе. Более мощный 1,8-литровый двигатель вместе с электромотором обеспечили мощность 134 л.с., что способствует более плавному вождению, а модернизированная гибридная батарея имеет значительно более высокий срок службы. Внутреннее пространство стало более современным, с интуитивно понятной панелью и новыми функциями. Надежность модели улучшилась, снизив проблемы с электросистемами.

  • 2013 Toyota Prius

2013 считается одним из лучших для Prius благодаря сочетанию производительности, надежности и технологий. С 1,8-литровым двигателем и электромотором, обеспечивающим 134 л.с., автомобиль демонстрировал топливную эффективность 4,61 л/100 км в городе и 4,9 л/100 км на шоссе, Салон стал более изящным и комфортным, с улучшенной шумоизоляцией. Модель получила систему Toyota Entune для подключения смартфонов и функции безопасности Toyota Star Safety System, включая контроль устойчивости и антиблокировочный тормоз.

  • 2015 Toyota Prius

Prius 2015 оснащен 1,8-литровым 4-цилиндровым двигателем и гибридной системой, обеспечивающей 134 л.с. Он демонстрирует эффективность топлива 4,61 л/100 км в городе и 4,9 л/100 км на шоссе. Модель имеет современные функции безопасности, такие как система предупреждения столкновений и адаптивный круиз-контроль. Улучшенная подвеска обеспечивает комфортную езду, а более просторный интерьер делает Prius идеальным для небольших семей. Высокий уровень надежности снижает затраты на обслуживание.

  • Toyota Prius 2019

Эта модель одна из самых технологичных в линейке, которая включает опцию полного привода, что обеспечивает лучшую адаптацию к снеговым и дождливым условиям. Экономия топлива впечатляет: полноприводная версия — 4,9 л/100 км в городе, 5,47 л/100 км на трассе; переднеприводная — 4,06 л/100 км в городе и 4,44 л/100 км на шоссе. Салон получил усовершенствованную систему Entune 3.0 с поддержкой Apple CarPlay, а стандартная Toyota Safety Sense 2.0 включает в себя автоматическое экстренное торможение и помощь в удержании полосы.

Ранее эксперты назвали самые неудачные годы выпуска Toyota Prius. Также мы писали, что Toyota Prius получил официальный спортивный тюнинг.

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