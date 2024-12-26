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Експерти назвали найкращий гібридний автомобіль 2025 року

26 грудня 2024 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Обрано найкращий гібридний автомобіль 2025 року — дізнайтеся, чому
2025 Toyota Prius Plug-in Hybrid. Фото: motortrend.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Продажі електромобілів сповільнилися в останні роки, що призвело до того, що автовиробники подвоїли продаж гібридних автомобілів як золоту середину, яка покращує паливну ефективність та зменшує викиди вуглецю. Toyota Prius Plug-in Hybrid 2025 року поєднує в собі доступність із запасом ходу на електротязі понад 70 км для екологічно чистого міського водіння.

Кращий гібрид визначили фахівці Techopedia.

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Toyota затвердила Prius як популярний гібрид з доступною ціною для звичайних покупців, які прагнуть зменшити свій вуглецевий слід, не вибираючи повністю електричний автомобіль. Він має гарну репутацію та перевірену надійність з розширеним запасом ходу лише на електриці для міських поїздок. 

Prius доступний у спортивних класах SE, XSE та XSE Premium. Початкова вартість Toyota Prius PHEV 2025 року, як очікується, коливатиметься від 35 000 доларів за SE до 41 000 доларів за XSE Premium, залежно від опцій.

Експерти назвали найкращий гібридний автомобіль 2025 року - фото 1
Фото: motortrend.com

Технічні характеристики

Комплектація SE має літій-іонну батарею місткістю 13,6 кВт-год та орієнтовний запас ходу лише на електриці понад 70 км, тоді як XSE та XSE Premium мають орієнтовний запас ходу 64 км.

Гібридна система Toyota п’ятого покоління поєднує в собі 2-літровий двигун та електричні мотори-генератори, що забезпечують 220 к.с. та витрату палива на рівні 4,52 л на 100 км пробігу у гібридному режимі.

XSE Premium може додати на дах авто сонячну батарею потужністю 185 Вт, яка заряджає акумулятор, коли автомобіль стоїть. Сонячний зарядний пристрій також забезпечує живлення допоміжних функцій під час водіння, що робить повний пакет одним із найкращих доступних гібридних автомобілів.

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рейтинг авто економія автомобіль Toyota 2025 рік

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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