Лучшие автомобили 2024 года — список впечатляющих машин

2025 год Volkswagen ID.7. Фото: VW

Самый большой в Европе немецкий автоклуб ADAC составил рейтинг лучших автомобилей по результатам тест-драйвов 84 различных транспортных средств. Как принято в Германии, самой высокой оценкой для автомобиля является единица, самой низкой — пять.

Результаты исследования были опубликованы на сайте ADAC.

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Volkswagen ID.7

Фото: VW

Всех опередил семейный автомобиль VW ID.7, получив общую отметку 1,5. "Электрическому Passat" удалось обойти более дорогие модели: BMW i5, Porsche Taycan и Mercedes EQE. Даже его собрат с двигателем внутреннего сгорания, Passat TDI, достиг в тесте меньшего — 1,8.

ID.7 показал себя отличным универсальным авто. Машина длиной почти пять метров имеет очень много пространства, но получила высокие оценки за безопасность, тихий и мощный привод.

Экономный расход электроэнергии (18,1 кВт-ч на 100 км) и запас хода 485 км идеально подходят для повседневного использования. У модели нет никаких недостатков, кроме цены — почти 57 000 евро.

Лучшие авто 2024 года по версии ADAC

Volkswagen ID.7 — 1,5 балла. Volkswagen ID.7 Tourer GTX — 1,5. BMW i5 — 1,6. Porsche Taycan — 1,6. Skoda Enyaq — 1,6. Kia EV9 — 1,7. Mercedes EQE SUV — 1,7. Skoda Superb Combi — 1,7. Audi Q4 Sportback e-tron — 1,8. Genesis G80 Electrified — 1,8. Lucid Air — 1,8.

Несложно заметить, что в рейтинге доминируют электромобили. Это означает, что сегодня электрокары стали намного более пригодными для повседневного использования.

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