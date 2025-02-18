Чому автомобілі страждають від зниження надійності у 2025 році

Toyota Avalon. Фото: carbuzz.com

За даними аналітичної компанії J.D. Power, у 2025 році середній показник надійності автомобілів у світі погіршився зі 190 до 202 проблем на 100 машин. Аналітики досі пояснюють це спадком пандемії коронавірусу 2021 року, коли відчувався дефіцит компонентів авто та персоналу. Але якщо тенденція найближчим часом не зміниться, то це свідчитиме про глибші проблеми в автомобільній індустрії.

Про це повідомив MMR.

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Результати брендів

Рейтинг найнадійніших автомобілів 2025 року J.D. Power базується на відгуках 34 175 американських власників авто 2022 модельного року, оцінюючи кількість проблем на 100 машин за індексом PP100 — чим нижче значення, тим надійніше авто.

Попри те, що седан Toyota Avalon визнаний найкращим автомобілем, у рейтингу брендів Toyota опустилася з другого місця на четверте, поступившись Buick та Mazda. Значно покращила позиції Alfa Romeo, тоді як Volkswagen опинився на останньому місці. Audi стала найменш надійним преміальним брендом, а найнадійнішим став Lexus, який має лише 140 проблем на 100 авто.

Найнадійніші автомобільні бренди 2025 року за індексом PP100

Інфографіка: J.D. Power

Найнадійніші моделі

Серед найкращих моделей у своїх класах відзначено:

Nissan Kicks — маленькі SUV; Toyota Corolla — компактні авто; BMW 3 Series — компактні седани преміумкласу; Toyota RAV4 — компактні SUV; Lexus GX — середньорозмірні SUV преміумкласу; Chevrolet Tahoe — повнорозмірні SUV; Chevrolet Corvette — спорткари преміумкласу.

Найбільше проблем у сучасних авто пов’язано з електронікою, зокрема мультимедійними системами та їхньою сумісністю зі смартфонами. Виробники поки не можуть повністю усунути ці недоліки.

Раніше ми писали про найкращі вживані авто для купівлі у 2025 році. У рейтингу надійності автомобілів за версією авторитетного Consumer Reports 7 з 10 моделей представляють одного виробника.