Вживані авто в Україні: ДВЗ дешевшають, електромобілі зростають в ціні

Продаж автомобілів з пробігом. Фото: wah.ua

Різке рекордне зростання середньої вартості пропозицій вживаних авто в Україні до 6 500 доларів відбулося торік у листопаді. Після цього ціни стабілізувалися та пішли вниз, поки не зупинилися на позначці 5 750 доларів у лютому 2025 року. Але зниження торкнулося не усіх сегментів ринку.

Про це написав Інститут досліджень авторинку.

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Найменше просили за авто з ГБО — середня ціна на них зменшилася на 200 доларів та досягла 2 700 доларів.

Бензинові автомобілі

Наймасовіший на ринку сегмент — бензинові автомобілі також подешевшали на 200 доларів до в середньому 5 800 доларів.

Дизельні легкові машини

За дизельні авто з пробігом у середньому просять 7000 доларів. Це на 400 доларів менше, ніж у січні минулого року. Рекордно низьке значення для цього сегмента за останній рік.

Інфографіка: eauto.org.ua

Гібридні автомобілі

Сегмент авто з гібридними силовими установками (MHEV, HEV, PHEV), на відміну від попередніх завжди вирізнявся нестабільністю.

Цього разу середня ціна підскочила на 2 200 доларів до 14 200 доларів. Це рекорд за останні 12 місяців. Варто відзначити, що частка гібридів на вторинному ринку становить лише 1,2%.

Електрокари

Тривале зниження середньої ціни, яке спостерігали майже весь минулий рік, змінився у жовтні на помітне зростання. У грудні та січні 2025 року вартість потроху знижувалася, проте у лютому тенденція знову змінилася.

Сьогодні середні ціни зросли на 800 доларів до 16 800 доларів. Найімовірніше цей тренд відображає ранню реакцію ринку на інформацію про скасування нульового розмитнення електромобілів, яке відбудеться з 1 січня 2026 року.

Раніше ми писали, які вживані авто купують українці найчастіше. Також повідомлялося, які найдешевші вживані авто з повним приводом можна купити в Україні у 2025 році.