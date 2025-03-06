Чому в Україні падають продажі нових авто другий місяць поспіль

Автосалон в Україні. Фото: autocenter.dp.ua

У лютому 2025 року в Україні реалізували 4800 нових легкових автомобілів, що на 20% менше, ніж торік. При цьому сегмент нових електрокарів провалився ще більше — ринок впав на 37%.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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Низхідні показники

Частка електромобілів на ринку нових легкових авто у лютому становила лише 15,6%. Торік вона була на позначці 20%.

Найбільше падіння попиту сталося в сегменті бюджетних легкових авто (low cost) — у лютому їх продали майже на 54% менше, ніж за аналогічний період торік. Реалізація автомобілів у середньому ціновому сегменті скоротилася на 20%.

Цікаво, що у лютому автомобільні оператори покращили показники січня й до останнього тижня місяця ринок навіть вийшов у плюс. Але завершення зими виявилося надто складним для українських споживачів, що й вплинуло на підсумковий результат.

Бренди зміцніли

Лідерство у лютому 2025 року утримала стабільна Toyota. До трійки лідерів також увійшли Skoda та Renault. Цікаво, що чотири автомобільні бренди з ТОП-10, у лютому демонстрували зростання, але у підсумку ринок все ж недорахувався 20% у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, що у січні цього року ринок нових легкових автомобілів зменшився на 6,1% у порівнянні з 2024 роком. Такого скорочення очікували через збій у роботі реєстрів. Вже з 20 січня угоди відновилися, але динаміка була втрачена. Чим й пояснювалося невелике падіння ринку у січні. Як з’ясувалося сьогодні, це був лише початок

Раніше повідомлялося, скільки продано нових легкових авто, зроблених в Україні. Також ми писали, чому в Україні дешевшають вживані авто з ДВЗ, а електрокари з пробігом дорожчають.