Бюджетный конкурент Toyota RAV4 удивил Европу ценой

2025 Dacia Bigster. Фото: caranddriver.com

Бюджетный семейный среднеразмерный кроссовер Dacia Bigster уже доступен для заказа в странах Европы. Модель построена на базе Renault Duster 3, но на 30 см длиннее его для большего пространства в салоне, что оправдывает ее название.

Об этом сообщил Motor1.

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Очень интересная цена

Главным преимуществом кроссовера является его доступная цена. В Великобритании за базовую модель комплектации Expression просят 24 995 фунтов стерлингов, а в странах Евросоюза — от 23 000 евро.

Фото: netcarshow.com

Базовая комплектация имеет серьезное преимущество благодаря бесключевому доступу, 10,1-дюймовому сенсорному экрану, Apple CarPlay и Android Auto и даже двухзонному кондиционеру.

Технические характеристики

Под капотом Bigster имеет 1,2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и 48-вольтовую систему мягкого гибрида. Для тех, кто ищет больше мощности, есть также гибридная трансмиссия, которая обещает сочетание производительности и эффективности. А если планируете преодолеть пустыню, то TCe 130 4x4 станет вашим надежным спутником.

Фото: netcarshow.com

Напомним, в 2025 году французская компания Renault представит на украинском рынке три новые модели. Также мы писали, что в 2024 году самыми популярными новыми авто в Украине были машины с высоким клиренсом.