Бюджетний конкурент Toyota RAV4 здивував Європу ціною

В Європі розпочалися продажі дешевого конкурента Toyota RAV4
Бюджетний сімейний середньорозмірний кросовер Dacia Bigster вже доступний для замовлення в країнах Європи. Модель побудована на базі Renault Duster 3, але на 30 см довша за нього для більшого простору в салоні, що виправдовує її назву.
Про це повідомив Motor1.
Надто цікава ціна
Головною перевагою кросовера є його доступна ціна. У Великій Британії за базову модель комплектації Expression просять 24 995 фунтів стерлінгів, а в країнах Євросоюзу — від 23 000 євро.
Базова комплектація має серйозну перевагу завдяки безключовому доступу, 10,1-дюймовому сенсорному екрану, Apple CarPlay й Android Auto та навіть двозонному кондиціонеру.
Технічні характеристики
Під капотом Bigster має 1,2-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом та 48-вольтову систему м’якого гібрида. Для тих, хто шукає більше потужності, є також гібридна трансмісія, яка обіцяє поєднання продуктивності та ефективності. А якщо плануєте подолати пустелю, то TCe 130 4x4 стане вашим надійним супутником.
Нагадаємо, у 2025 році французька компанія Renault представить на українському ринку три нові моделі. Також ми писали, що у 2024 році найпопулярнішими новими авто в Україні були машини з високим кліренсом.
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