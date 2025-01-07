Нові автомобілі Renault у 2025 році — на які ціни чекати українцям

Завод Renault. Фото: renaultgroup.com

У 2025 році французька компанія Renault представить на українському ринку три нові моделі. Всі вони мають бути доступними та обладнані новітніми технологіями.

Про це повідомив UAMotors.

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Renault Duster

Фото: Renault

Популярний компактний кросовер Duster став в Україні бестселером 2024 року з 6826 проданими новими автомобілями. Модель поєднує в собі достатню прохідність, надійність та доступну ціну. Duster нового покоління став технологічнішим та комфортнішим, але його ціна на українському ринку очікується вищою за попередню модель — від 829 900 грн.

Renault Taliant

Фото: Renault

Седан називають вдосконаленою версією популярного в Україні Renault Logan, з додатковими поліпшеннями в дизайні та оснащенні, що дозволяє йому стати сучаснішим та привабливішим варіантом для українських водіїв. Ціна на Taliant стартуватиме від доступних 629 900 грн.

Renault Kardian

Фото: Renault

Ще один новий компактний кросовер буде чудовим варіантом для тих, хто шукає маленький, але потужний та маневровий автомобіль для міських умов. Модель базується на новому поколінні Sandero. Шкода, але точна вартість Kardian в Україні поки не оголошена.

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