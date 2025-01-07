Нові автомобілі Renault у 2025 році — на які ціни чекати українцям

У 2025 році Renault здивує українців цінами на три нові авто
У 2025 році французька компанія Renault представить на українському ринку три нові моделі. Всі вони мають бути доступними та обладнані новітніми технологіями.
Про це повідомив UAMotors.
Renault Duster
Популярний компактний кросовер Duster став в Україні бестселером 2024 року з 6826 проданими новими автомобілями. Модель поєднує в собі достатню прохідність, надійність та доступну ціну. Duster нового покоління став технологічнішим та комфортнішим, але його ціна на українському ринку очікується вищою за попередню модель — від 829 900 грн.
Renault Taliant
Седан називають вдосконаленою версією популярного в Україні Renault Logan, з додатковими поліпшеннями в дизайні та оснащенні, що дозволяє йому стати сучаснішим та привабливішим варіантом для українських водіїв. Ціна на Taliant стартуватиме від доступних 629 900 грн.
Renault Kardian
Ще один новий компактний кросовер буде чудовим варіантом для тих, хто шукає маленький, але потужний та маневровий автомобіль для міських умов. Модель базується на новому поколінні Sandero. Шкода, але точна вартість Kardian в Україні поки не оголошена.
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