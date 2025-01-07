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У 2025 році Renault здивує українців цінами на три нові авто

7 січня 2025 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Нові автомобілі Renault у 2025 році — на які ціни чекати українцям
Завод Renault. Фото: renaultgroup.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

У 2025 році французька компанія Renault представить на українському ринку три нові моделі. Всі вони мають бути доступними та обладнані новітніми технологіями.

Про це повідомив UAMotors.

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Renault Duster

2024 Renault Duster.
Фото: Renault

Популярний компактний кросовер Duster став в Україні бестселером 2024 року з 6826 проданими новими автомобілями. Модель поєднує в собі достатню прохідність, надійність та доступну ціну. Duster нового покоління став технологічнішим та комфортнішим, але його ціна на українському ринку очікується вищою за попередню модель — від 829 900 грн.

Renault Taliant

Renault Taliant
Фото: Renault

Седан називають вдосконаленою версією популярного в Україні Renault Logan, з додатковими поліпшеннями в дизайні та оснащенні, що дозволяє йому стати сучаснішим та привабливішим варіантом для українських водіїв. Ціна на Taliant стартуватиме від доступних 629 900 грн.

Renault Kardian

Renault Kardian
Фото: Renault

Ще один новий компактний кросовер буде чудовим варіантом для тих, хто шукає маленький, але потужний та маневровий автомобіль для міських умов. Модель базується на новому поколінні Sandero. Шкода, але точна вартість Kardian в Україні поки не оголошена.

Раніше експерт назвав найвигідніші вживані автомобілі в Україні. Також ми писали, чому та як зміняться ціни на електромобілі в Україні у 2025 році.

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06:02 Куполи, марсоходи та рослини — як ШІ уявляє колонізацію Марсу

06:01 Горе та руйнування — Нацполіція показала, як виглядає Торецьк

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:01 Розблокування карток в Ощадбанку — є лише два варіанти

05:40 Для водіїв запровадили обов'язкову умову — чи стосується УБД

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