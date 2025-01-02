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Українці прагнуть високого кліренсу — найпопулярніші авто 2024

2 січня 2025 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
ТОП автомобілів 2024 — чому українці обирають моделі з високим кліренсом
Toyota — найпопулярніший автомобільний бренд в Україні. Фото: grandmotorstoyota.com.au
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

У грудні 2024 року в рейтингу продажів нових автомобілів в Україні лідерство знову розділили популярні моделі, які відповідають запитам водіїв. Всього протягом минулого року було зареєстровано 69 600 нових легкових машин, що на 14% більше ніж у 2023-му.

Про це повідомив Укравтопром.

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Першу позицію впевнено утримує Renault Duster. Цей кросовер продовжує привертати увагу завдяки своїм якостям та демократичній ціні. У грудні було реалізовано 495 автомобілів моделі.

Другим за популярністю став середньорозмірний пікап Peugeot Landtrek, який відзначається потужністю та сучасними технологіями. З 339 проданими одиницями, Landtrek підтверджує свій статус популярного авто в Україні.

Третє місце посів Toyota RAV-4 — один з найпопулярніших кросоверів у світі. З результатом 195 проданих авто, RAV-4 продовжує привертати увагу сучасним дизайном, якісною комплектацією та надійними характеристиками.

Renault Duster став бестселером в Україні 2024 року.
2024 Renault Duster. Фото: Renault

ТОП-10 автомобілів в Україні у грудні 2024 року

  1. Renault Duster — продано 495 одиниць;
  2. Peugeot Landtrek — 339 од.;
  3. Toyota RAV-4 — 195 од.;
  4. Skoda Kodiaq — 185 од.;
  5. Toyota Hilux — 158 од.;
  6. Skoda Octavia — 150 од.;
  7. Volkswagen Touareg — 146 од.;
  8. Toyota Land Cruiser Prado — 142 од.;
  9. KIA Sportage — 138 од.;
  10. Skoda Scala — 121 од.
Peugeot Landtrek друге за популярністю авто в Україні у грудні 2024 року.
2024 Peugeot Landtrek. Фото: peugeot.ua

ТОП-10 найпопулярніших автомобільних брендів в Україні у 2024 році

  1. Toyota — продано 10731 одиницю;
  2. Renault — 7266 од.;
  3. Skoda — 5033 од.;
  4. Volkswagen — 4899 од.;
  5. BMW — 4833 од.;
  6. Nissan — 2777 од.;
  7. Hyundai — 2618 од.;
  8. Peugeot — 2474 од.;
  9. Suzuki — 2301 од.;
  10. Mazda — 2256 од.

Бестселером 2024 року став компактний кросовер Renault Duster з 6826 проданих в Україні автомобілів.

Раніше найпопулярніший в Україні кросовер був визнаний найгіршою машиною 2024 року в Німеччині. Також експерти назвали п’ять найкращих вживаних Ford Escape, які служитимуть довго.

рейтинг авто Україна автомобіль Renault 2024 рік Toyota підсумки року

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