ТОП автомобілів 2024 — чому українці обирають моделі з високим кліренсом

Українці прагнуть високого кліренсу — найпопулярніші авто 2024
У грудні 2024 року в рейтингу продажів нових автомобілів в Україні лідерство знову розділили популярні моделі, які відповідають запитам водіїв. Всього протягом минулого року було зареєстровано 69 600 нових легкових машин, що на 14% більше ніж у 2023-му.
Про це повідомив Укравтопром.
Що купували в грудні
Першу позицію впевнено утримує Renault Duster. Цей кросовер продовжує привертати увагу завдяки своїм якостям та демократичній ціні. У грудні було реалізовано 495 автомобілів моделі.
Другим за популярністю став середньорозмірний пікап Peugeot Landtrek, який відзначається потужністю та сучасними технологіями. З 339 проданими одиницями, Landtrek підтверджує свій статус популярного авто в Україні.
Третє місце посів Toyota RAV-4 — один з найпопулярніших кросоверів у світі. З результатом 195 проданих авто, RAV-4 продовжує привертати увагу сучасним дизайном, якісною комплектацією та надійними характеристиками.
ТОП-10 автомобілів в Україні у грудні 2024 року
- Renault Duster — продано 495 одиниць;
- Peugeot Landtrek — 339 од.;
- Toyota RAV-4 — 195 од.;
- Skoda Kodiaq — 185 од.;
- Toyota Hilux — 158 од.;
- Skoda Octavia — 150 од.;
- Volkswagen Touareg — 146 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 142 од.;
- KIA Sportage — 138 од.;
- Skoda Scala — 121 од.
ТОП-10 найпопулярніших автомобільних брендів в Україні у 2024 році
- Toyota — продано 10731 одиницю;
- Renault — 7266 од.;
- Skoda — 5033 од.;
- Volkswagen — 4899 од.;
- BMW — 4833 од.;
- Nissan — 2777 од.;
- Hyundai — 2618 од.;
- Peugeot — 2474 од.;
- Suzuki — 2301 од.;
- Mazda — 2256 од.
Бестселером 2024 року став компактний кросовер Renault Duster з 6826 проданих в Україні автомобілів.
Раніше найпопулярніший в Україні кросовер був визнаний найгіршою машиною 2024 року в Німеччині. Також експерти назвали п’ять найкращих вживаних Ford Escape, які служитимуть довго.
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