ТОП автомобілів 2024 — чому українці обирають моделі з високим кліренсом

Toyota — найпопулярніший автомобільний бренд в Україні. Фото: grandmotorstoyota.com.au

У грудні 2024 року в рейтингу продажів нових автомобілів в Україні лідерство знову розділили популярні моделі, які відповідають запитам водіїв. Всього протягом минулого року було зареєстровано 69 600 нових легкових машин, що на 14% більше ніж у 2023-му.

Про це повідомив Укравтопром.

Читайте також:

Що купували в грудні

Першу позицію впевнено утримує Renault Duster. Цей кросовер продовжує привертати увагу завдяки своїм якостям та демократичній ціні. У грудні було реалізовано 495 автомобілів моделі.

Другим за популярністю став середньорозмірний пікап Peugeot Landtrek, який відзначається потужністю та сучасними технологіями. З 339 проданими одиницями, Landtrek підтверджує свій статус популярного авто в Україні.

Третє місце посів Toyota RAV-4 — один з найпопулярніших кросоверів у світі. З результатом 195 проданих авто, RAV-4 продовжує привертати увагу сучасним дизайном, якісною комплектацією та надійними характеристиками.

2024 Renault Duster. Фото: Renault

ТОП-10 автомобілів в Україні у грудні 2024 року

Renault Duster — продано 495 одиниць; Peugeot Landtrek — 339 од.; Toyota RAV-4 — 195 од.; Skoda Kodiaq — 185 од.; Toyota Hilux — 158 од.; Skoda Octavia — 150 од.; Volkswagen Touareg — 146 од.; Toyota Land Cruiser Prado — 142 од.; KIA Sportage — 138 од.; Skoda Scala — 121 од.

2024 Peugeot Landtrek. Фото: peugeot.ua

ТОП-10 найпопулярніших автомобільних брендів в Україні у 2024 році

Toyota — продано 10731 одиницю; Renault — 7266 од.; Skoda — 5033 од.; Volkswagen — 4899 од.; BMW — 4833 од.; Nissan — 2777 од.; Hyundai — 2618 од.; Peugeot — 2474 од.; Suzuki — 2301 од.; Mazda — 2256 од.

Бестселером 2024 року став компактний кросовер Renault Duster з 6826 проданих в Україні автомобілів.

Раніше найпопулярніший в Україні кросовер був визнаний найгіршою машиною 2024 року в Німеччині. Також експерти назвали п’ять найкращих вживаних Ford Escape, які служитимуть довго.