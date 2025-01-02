ТОП автомобилей 2024 — почему украинцы выбирают модели с высоким клиренсом

Украинцы хотят высокий клиренс — самые популярные авто 2024
В декабре 2024 года в рейтинге продаж новых автомобилей в Украине лидерство снова разделили популярные модели, отвечающие запросам водителей. Всего за прошедший год было зарегистрировано 69 600 новых легковых машин, что на 14% больше, чем в 2023-м.
Об этом сообщил Укравтопром.
Что покупали в декабре
Первую позицию уверенно удерживает Renault Duster. Этот кроссовер продолжает обращать внимание благодаря своим качествам и демократичной цене. В декабре было реализовано 495 автомобилей модели.
Вторым по популярности стал среднеразмерный пикап Peugeot Landtrek, отличающийся мощностью и современными технологиями. С 339 проданными единицами Landtrek подтверждает свой статус популярного авто в Украине.
Третье место занял Toyota RAV-4 — один из самых популярных кроссоверов в мире. С результатом 195 проданных авто RAV-4 продолжает привлекать внимание современным дизайном, качественной комплектацией и надежными характеристиками.
ТОП-10 автомобилей в Украине в декабре 2024 года
- Renault Duster — продано 495 единиц;
- Peugeot Landtrek — 339 ед.;
- Toyota RAV-4 — 195 ед.;
- Skoda Kodiaq — 185 ед.;
- Toyota Hilux — 158 ед.;
- Skoda Octavia — 150 ед.;
- Volkswagen Touareg — 146 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 142 ед.;
- KIA Sportage —138 ед.;
- Skoda Scala — 121 ед.
ТОП-10 самых популярных автомобильных брендов в Украине в 2024 году
- Toyota — продано 10731 единицу;
- Renault — 7266 ед;
- Skoda — 5033 ед;
- Volkswagen — 4899 ед.;
- BMW — 4833 ед.;
- Nissan — 2777 ед;
- Hyundai — 2618 ед;
- Peugeot — 2474 ед.;
- Suzuki — 2301 ед;
- Mazda — 2256 ед.
Бестселлером 2024 года стал компактный кроссовер Renault Duster с 6826 проданных в Украине автомобилей.
Ранее самый популярный в Украине кроссовер был признан худшей машиной 2024 года в Германии. Также эксперты назвали пять лучших подержанных Ford Escape, которые будут служить долго.
Читайте Новини.LIVE!