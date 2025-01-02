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Украинцы хотят высокий клиренс — самые популярные авто 2024

2 января 2025 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
ТОП автомобилей 2024 — почему украинцы выбирают модели с высоким клиренсом
Toyota — самый популярный автомобильный бренд в Украине. Фото: grandmotorstoyota.com.au
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В декабре 2024 года в рейтинге продаж новых автомобилей в Украине лидерство снова разделили популярные модели, отвечающие запросам водителей. Всего за прошедший год было зарегистрировано 69 600 новых легковых машин, что на 14% больше, чем в 2023-м.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Первую позицию уверенно удерживает Renault Duster. Этот кроссовер продолжает обращать внимание благодаря своим качествам и демократичной цене. В декабре было реализовано 495 автомобилей модели.

Вторым по популярности стал среднеразмерный пикап Peugeot Landtrek, отличающийся мощностью и современными технологиями. С 339 проданными единицами Landtrek подтверждает свой статус популярного авто в Украине.

Третье место занял Toyota RAV-4 — один из самых популярных кроссоверов в мире. С результатом 195 проданных авто RAV-4 продолжает привлекать внимание современным дизайном, качественной комплектацией и надежными характеристиками.

Renault Duster стал бестселлером в Украине в 2024 году.
2024 Renault Duster. Фото: Renault

ТОП-10 автомобилей в Украине в декабре 2024 года

  1. Renault Duster — продано 495 единиц;
  2. Peugeot Landtrek — 339 ед.;
  3. Toyota RAV-4 — 195 ед.;
  4. Skoda Kodiaq — 185 ед.;
  5. Toyota Hilux — 158 ед.;
  6. Skoda Octavia — 150 ед.;
  7. Volkswagen Touareg — 146 ед.;
  8. Toyota Land Cruiser Prado — 142 ед.;
  9. KIA Sportage —138 ед.;
  10. Skoda Scala — 121 ед.
Peugeot Landtrek второй по популярности авто в Украине в декабре 2024 года.
2024 Peugeot Landtrek. Фото: peugeot.ua

ТОП-10 самых популярных автомобильных брендов в Украине в 2024 году

  1. Toyota — продано 10731 единицу;
  2. Renault — 7266 ед;
  3. Skoda — 5033 ед;
  4. Volkswagen — 4899 ед.;
  5. BMW — 4833 ед.;
  6. Nissan — 2777 ед;
  7. Hyundai — 2618 ед;
  8. Peugeot — 2474 ед.;
  9. Suzuki — 2301 ед;
  10. Mazda — 2256 ед.

Бестселлером 2024 года стал компактный кроссовер Renault Duster с 6826 проданных в Украине автомобилей.

Ранее самый популярный в Украине кроссовер был признан худшей машиной 2024 года в Германии. Также эксперты назвали пять лучших подержанных Ford Escape, которые будут служить долго.

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