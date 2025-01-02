ТОП автомобилей 2024 — почему украинцы выбирают модели с высоким клиренсом

Toyota — самый популярный автомобильный бренд в Украине. Фото: grandmotorstoyota.com.au

В декабре 2024 года в рейтинге продаж новых автомобилей в Украине лидерство снова разделили популярные модели, отвечающие запросам водителей. Всего за прошедший год было зарегистрировано 69 600 новых легковых машин, что на 14% больше, чем в 2023-м.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Первую позицию уверенно удерживает Renault Duster. Этот кроссовер продолжает обращать внимание благодаря своим качествам и демократичной цене. В декабре было реализовано 495 автомобилей модели.

Вторым по популярности стал среднеразмерный пикап Peugeot Landtrek, отличающийся мощностью и современными технологиями. С 339 проданными единицами Landtrek подтверждает свой статус популярного авто в Украине.

Третье место занял Toyota RAV-4 — один из самых популярных кроссоверов в мире. С результатом 195 проданных авто RAV-4 продолжает привлекать внимание современным дизайном, качественной комплектацией и надежными характеристиками.

2024 Renault Duster. Фото: Renault

ТОП-10 автомобилей в Украине в декабре 2024 года

Renault Duster — продано 495 единиц; Peugeot Landtrek — 339 ед.; Toyota RAV-4 — 195 ед.; Skoda Kodiaq — 185 ед.; Toyota Hilux — 158 ед.; Skoda Octavia — 150 ед.; Volkswagen Touareg — 146 ед.; Toyota Land Cruiser Prado — 142 ед.; KIA Sportage —138 ед.; Skoda Scala — 121 ед.

2024 Peugeot Landtrek. Фото: peugeot.ua

ТОП-10 самых популярных автомобильных брендов в Украине в 2024 году

Toyota — продано 10731 единицу; Renault — 7266 ед; Skoda — 5033 ед; Volkswagen — 4899 ед.; BMW — 4833 ед.; Nissan — 2777 ед; Hyundai — 2618 ед; Peugeot — 2474 ед.; Suzuki — 2301 ед; Mazda — 2256 ед.

Бестселлером 2024 года стал компактный кроссовер Renault Duster с 6826 проданных в Украине автомобилей.

Ранее самый популярный в Украине кроссовер был признан худшей машиной 2024 года в Германии. Также эксперты назвали пять лучших подержанных Ford Escape, которые будут служить долго.