Популярный в Украине кроссовер стал худшим авто 2024 года в Германии

Dacia Duster. Фото: carmagazine.co.uk

Самый большой в Европе немецкий автоклуб ADAC составил антирейтинг худших автомобилей по результатам тест-драйвов 84 различных транспортных средств, 74 из них получили хорошие оценки, остальные, по мнению, жюри не выдерживают критики. Как водится в Германии, самой высокой оценкой для автомобиля является единица, худшей — пять.

Результаты исследования опубликованы на сайте ADAC.

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Dacia Duster (второе поколение)

Фото: motors.co.uk

На последнем месте оказался кроссовер Dacia Duster, получивший рекордно низкие 4,1 балла. Это предыдущее поколение модели, производство которой завершилось в 2024 году.

Плохая производительность старого Duster хорошо показывает, насколько быстро продолжает двигаться автомобильный мир. Особенно когда речь идет о безопасности и дизайне, который не успевает за актуальными тенденциями. Стандарты и официальные требования ужесточились, поэтому сегодня на борту должно быть больше систем помощи водителю.

При этом из соображений стоимости не каждую доступную технологию можно установить в дешевый автомобиль. Как бы там ни было, следующее поколение стало заметно дороже. В 2018 году Duster стартовал с 12 000 евро, сегодня самая дешевая модель стоит около 19 000 евро.

Худшие авто 2024 года по версии ADAC

Dacia Duster — 4,1 балла KGM/SsangYong Tivoli — 3 KGM/SsangYong Torres — 2,9 Kia Picanto — 2,9 Hyundai i10 — 2,9 Suzuki Swift — 2,7 Hyundai i20 — 2,7 Nissan Juke — 2,6 MG3 Hybrid — 2,6 Subaru Crosstrek — 2,5

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