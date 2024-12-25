Самые проблемные кроссоверы, ржавеющие быстрее других в Украине

Geely Emgrand X7. Фото: wikipedia.org

Ржавчина на автомобиле может иметь серьезные последствия, которые влияют на его безопасность, эффективность и общую стоимость. Специалисты выделили пять машин в Украине, которые подвергаются коррозии чаще других.

Об этом написал SUV News

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Hyundai Creta

Фото: infocar.ua

Около 40% владельцев модели сталкивались с ржавыми кузовами. Несмотря на то, что Creta сделана из оцинкованного проката, лакокрасочное покрытие тонкое — иногда не превышает 80 микронов.

Lifan X60

Фото: infocar.ua

Из-за ржавления многим приходилось менять эти китайские автомобили по гарантии. Дело в том, что кузов Lifan X60 не оцинкован, поэтому уже через год ржавчина появляется под дверными ручками и на крышке багажника, постепенно распространяясь на пороги и места сколов.

Chery Tiggo 5

Фото: infocar.ua

Проблемы со ржавлением возникают на оборотной стороне капота, задней части багажника, на арках и нижней двери. Для этого китайского авто применяется холодная оцинковка, но даже при обычных условиях эксплуатации первые признаки коррозии могут появиться уже через год.

Chery Tiggo 4

Фото: infocar.ua

Ржавчина может проявиться на дверях, арках, крыльях и багажнике. В среднем первые признаки коррозии появляются уже через два года эксплуатации.

Geely Emgrand X7

Фото: infocar.ua

Достаточно высокой влажности, чтобы эта китайская машина заржавела за три дня. Особое внимание к соединению металлических частей с пластиковыми, так как в этих местах коррозией чаще всего поражаются участки, покрытые краской.

Ранее мы писали, как предотвратить появление ржавчины на машине. Также эксперты объяснили, почему авто ржавеют зимой и как с этим бороться.