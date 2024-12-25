Найпроблемніші кросовери, що іржавіють швидше за інші в Україні

Названі кросовери, які в Україні іржавіють прямо на очах
Іржа на автомобіля може мати серйозні наслідки, які впливають на його безпеку, ефективність та загальну вартість. Фахівці виділили п’ять машин в Україні, які піддаються корозії частіше за інші.
Про це написав SUV News
Hyundai Creta
Близько 40% власників моделі стикалися з іржавими кузовами. Попри те, що Creta зроблена з оцинкованого прокату, лакофарбове покриття у нього тонке — іноді не перевищує 80 мікронів.
Lifan X60
Через іржавіння багато кому доводилося міняти ці китайські автомобілі по гарантії. Річ у тім, що кузов Lifan X60 не оцинкований, тому вже за рік іржа з’являється під дверними ручками та на кришці багажника, поступово поширюючись на пороги та місця сколів.
Chery Tiggo 5
Проблеми з іржавінням виникають на зворотному боці капота, задній частині багажника, на арках та низу дверей. Для цього китайського авто застосовується холодне оцинковування, але навіть за звичайних умов експлуатації перші ознаки корозії можуть з’явитися вже за рік.
Chery Tiggo 4
Іржа може проявитися на дверях, арках, крилах та багажнику. В середньому, перші ознаки корозії з’являються вже за два роки експлуатації.
Geely Emgrand X7
Досить високої вологості, щоб ця китайська машина заіржавіла за три дні. Особлива увага до з’єднання металевих частин з пластиковими, позаяк у цих місцях корозією найчастіше вражаються ділянки, покриті фарбою.
Раніше ми писали, як запобігти появі іржі на машині. Також експерти пояснили, чому авто іржавіють взимку та як з цим боротися.
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