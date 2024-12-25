Найпроблемніші кросовери, що іржавіють швидше за інші в Україні

Geely Emgrand X7. Фото: wikipedia.org

Іржа на автомобіля може мати серйозні наслідки, які впливають на його безпеку, ефективність та загальну вартість. Фахівці виділили п’ять машин в Україні, які піддаються корозії частіше за інші.

Про це написав SUV News

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Hyundai Creta

Фото: infocar.ua

Близько 40% власників моделі стикалися з іржавими кузовами. Попри те, що Creta зроблена з оцинкованого прокату, лакофарбове покриття у нього тонке — іноді не перевищує 80 мікронів.

Lifan X60

Фото: infocar.ua

Через іржавіння багато кому доводилося міняти ці китайські автомобілі по гарантії. Річ у тім, що кузов Lifan X60 не оцинкований, тому вже за рік іржа з’являється під дверними ручками та на кришці багажника, поступово поширюючись на пороги та місця сколів.

Chery Tiggo 5

Фото: infocar.ua

Проблеми з іржавінням виникають на зворотному боці капота, задній частині багажника, на арках та низу дверей. Для цього китайського авто застосовується холодне оцинковування, але навіть за звичайних умов експлуатації перші ознаки корозії можуть з’явитися вже за рік.

Chery Tiggo 4

Фото: infocar.ua

Іржа може проявитися на дверях, арках, крилах та багажнику. В середньому, перші ознаки корозії з’являються вже за два роки експлуатації.

Geely Emgrand X7

Фото: infocar.ua

Досить високої вологості, щоб ця китайська машина заіржавіла за три дні. Особлива увага до з’єднання металевих частин з пластиковими, позаяк у цих місцях корозією найчастіше вражаються ділянки, покриті фарбою.

Раніше ми писали, як запобігти появі іржі на машині. Також експерти пояснили, чому авто іржавіють взимку та як з цим боротися.