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Названі кросовери, які в Україні іржавіють прямо на очах

25 грудня 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Найпроблемніші кросовери, що іржавіють швидше за інші в Україні
Geely Emgrand X7. Фото: wikipedia.org
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Іржа на автомобіля може мати серйозні наслідки, які впливають на його безпеку, ефективність та загальну вартість. Фахівці виділили п’ять машин в Україні, які піддаються корозії частіше за інші.

Про це написав SUV News

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Hyundai Creta

Названі кросовери, які в Україні іржавіють прямо на очах - фото 1
Фото: infocar.ua

Близько 40% власників моделі стикалися з іржавими кузовами. Попри те, що Creta зроблена з оцинкованого прокату, лакофарбове покриття у нього тонке — іноді не перевищує 80 мікронів.

Lifan X60

Названі кросовери, які в Україні іржавіють прямо на очах - фото 2
Фото: infocar.ua

Через іржавіння багато кому доводилося міняти ці китайські автомобілі по гарантії. Річ у тім, що кузов Lifan X60 не оцинкований, тому вже за рік іржа з’являється під дверними ручками та на кришці багажника, поступово поширюючись на пороги та місця сколів.

Chery Tiggo 5

Названі кросовери, які в Україні іржавіють прямо на очах - фото 3
Фото: infocar.ua

Проблеми з іржавінням виникають на зворотному боці капота, задній частині багажника, на арках та низу дверей. Для цього китайського авто застосовується холодне оцинковування, але навіть за звичайних умов експлуатації перші ознаки корозії можуть з’явитися вже за рік.

Chery Tiggo 4

Названі кросовери, які в Україні іржавіють прямо на очах - фото 4
Фото: infocar.ua

Іржа може проявитися на дверях, арках, крилах та багажнику. В середньому, перші ознаки корозії з’являються вже за два роки експлуатації.

Geely Emgrand X7

Названі кросовери, які в Україні іржавіють прямо на очах - фото 5
Фото: infocar.ua

Досить високої вологості, щоб ця китайська машина заіржавіла за три дні. Особлива увага до з’єднання металевих частин з пластиковими, позаяк у цих місцях корозією найчастіше вражаються ділянки, покриті фарбою.

Раніше ми писали, як запобігти появі іржі на машині. Також експерти пояснили, чому авто іржавіють взимку та як з цим боротися.

Китай авто проблеми поради автомобіль іржа

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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