Як правильно боротися з іржею на автомобілі — десять корисних порад

Іржу потрібно видаляти негайно. Фото: canadiantire.ca

Іржа не лише робить автомобіль непривабливим, але й може завдати значної шкоди кузову та іншим деталям транспортного засобу. Існує кілька способів запобігти поширенню іржі.

Про це написав Bigs Mobile.

Читайте також:

1. Тримайте авто чистим та сухим

Бруд і жир затримують вологу, що призводить до швидкого поширення іржі. Після миття автомобіля обов'язково ретельно висушіть його, щоб волога не затримувалася в куточках і щілинах кузова. Можна використовувати для цього рушник з мікрофібри.

2. Регулярне нанесення воску на авто

Перед процедурою ретельно вимийте автомобіль. Нанесення воску на автомобіль кожні три-чотири місяці значно зменшить ймовірність утворення іржі.

3. Накривайте автомобіль

Якщо у вас немає доступу до гаража, подумайте про використання чохла для автомобіля. Обираючи захист від негоди, пам'ятайте, що занадто вільний чохол може пропускати вологу, а занадто щільний пошкодить кузов.

4. Негайно усувайте подряпини та вм'ятини

Подряпини та вм'ятини на кузові автомобіля є сприятливим середовищем для утворення іржі. Тому їх потрібно негайно видаляти.

5. Засоби проти іржі

Існує кілька різних типів інгібіторів іржі, включаючи спреї, фарби та покриття. Деякі засоби можуть потребувати багаторазового нанесення або певних етапів підготовки для досягнення ефекту.

6. Тримайте ходову частину авто в чистоті

Ходова частина одне з найбільш вразливих місць для утворення іржі. Можна очистити її мийкою під тиском або на спеціалізованій автомийці.

7. Регулярний огляд автомобіля

Це допоможе виявити будь-які ознаки іржі на ранніх стадіях, перш ніж вони стануть серйознішою проблемою. Перевірте, чи немає бульбашок на лакофарбовому покритті або зміни кольору на кузові вашого автомобіля — це ранні ознаки корозії.

8. Перетворювачі іржі

Вони перетворюють іржу на стійку сполуку, яку можна пофарбувати. Це дуже ефективний спосіб зупинити корозію на автомобілі.

9. Усунення витоків води

Витоки води можуть бути спричинені різними причинами, зокрема пошкодженням ущільнювача лобового скла або заблокованим дренажним отвором люка. Якщо ви помітили будь-які ознаки витоку води (вологі килими або затхлий запах) необхідно негайно їх усунути.

10. Антикорозійні спреї

Їх слід наносити на нижню частину кузова, а також на інші ділянки, схильні до іржавіння, зокрема пороги та колісні арки. Деякі засоби можуть потребувати багаторазового нанесення або спеціальної підготовки, щоб бути ефективними.

Раніше ми писали, що через корозію може заклинювати ручне гальмо автомобіля. Також автовласники скаржаться, що їхні нові Tesla Cybertruck швидко втрачають свій блиск, позаяк на кузовах з нержавіючої сталі з'являються плями іржі.