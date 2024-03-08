Как правильно бороться со ржавчиной на автомобиле — десять полезных советов

Ржавчину нужно удалять немедленно. Фото: canadiantire.ca

Ржавчина не только делает автомобиль непривлекательным, но и может нанести значительный ущерб кузову и другим деталям транспортного средства. Существует несколько способов предотвратить распространение ржавчины.

Об этом пишет Bigs Mobile.

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1. Держите автомобиль чистым и сухим

Грязь и жир задерживают влагу, что приводит к быстрому распространению ржавчины. После мытья автомобиля обязательно тщательно высушите его, чтобы влага не задерживалась в уголках и щелях кузова. Можно использовать для этого полотенце из микрофибры.

2. Регулярное нанесение воска на авто

Перед процедурой тщательно вымойте автомобиль. Нанесение воска на автомобиль каждые три-четыре месяца значительно снизит вероятность образования ржавчины.

3. Накрывайте автомобиль

Если у вас нет доступа к гаражу, подумайте об использовании чехла для автомобиля. Выбирая защиту от непогоды, помните, что слишком свободный чехол может пропускать влагу, а слишком плотный повредит кузов.

4. Немедленно устраняйте царапины и вмятины

Царапины и вмятины на кузове автомобиля являются благоприятной средой для образования ржавчины. Поэтому их нужно немедленно удалять.

5. Средства против ржавчины

Существует несколько разных типов ингибиторов ржавчины, включая спреи, краски и покрытия. Некоторые средства могут потребовать многократного нанесения или определенных этапов подготовки для достижения эффекта.

6. Держите ходовую часть автомобиля в чистоте

Ходовая часть одно из самых уязвимых мест для образования ржавчины. Можно очистить ее мойкой под давлением или на специализированной автомойке.

7. Регулярный обзор автомобиля

Это поможет выявить какие-либо признаки ржавчины на ранних стадиях, прежде чем они станут более серьезной проблемой. Проверьте, нет ли пузырьков на лакокрасочном покрытии или изменения цвета на кузове вашего автомобиля — это ранние признаки коррозии.

8. Преобразователи ржавчины

Они превращают ржавчину в стойкое соединение, которое можно окрасить. Это очень эффективный способ остановить коррозию на автомобиле.

9. Устранение протечек воды

Протечки воды могут быть вызваны разными причинами, в частности повреждением уплотнителя лобового стекла или заблокированным дренажным отверстием люка. Если вы заметили какие-либо признаки протечки воды (влажные ковры или затхлый запах), необходимо немедленно их устранить.

10. Антикоррозионные спреи

Их следует наносить на нижнюю часть кузова, а также на другие участки, склонные к коррозии, в том числе пороги и колесные арки. Некоторые средства могут нуждаться в многократном нанесении или специальной подготовке, чтобы быть эффективными.

Ранее мы писали, что из-за коррозии может заклинивать ручной тормоз автомобиля. Также автовладельцы жалуются, что их новые Tesla Cybertruck быстро теряют свой блеск, потому что на кузовах из нержавеющей стали появляются пятна ржавчины.