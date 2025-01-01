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Найгірші автомобілі 2024 року, які завдали власникам клопіт

1 січня 2025 19:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Популярний в Україні кросовер став найгіршим авто 2024 року в Німеччині
Dacia Duster. Фото: carmagazine.co.uk
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Найбільший в Європі німецький автоклуб ADAC склав антирейтинг найгірших автомобілів за результатами тест-драйвів 84 різних транспортних засобів, 74 з них отримали гарні оцінки, решта, на думку, журі не витримують критики. Як водиться в Німеччині, найвищою оцінкою для автомобіля є одиниця, найгіршою — п’ять.

Результати дослідження опубліковані на сайті ADAC.

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Dacia Duster (друге покоління)

Dacia Duster
Фото: motors.co.uk

На останньому місці опинився кросовер Dacia Duster, який отримав рекордно низькі 4,1 бала. Це попереднє покоління моделі, виробництво якої завершилося у 2024 році.

Погана продуктивність старого Duster добре показує, наскільки швидко продовжує рухатися автомобільний світ. Особливо, коли йдеться про безпеку та дизайн, який не встигає за актуальними тенденціями. Стандарти та офіційні вимоги стали суворішими, тому сьогодні на борту має бути більше систем допомоги водієві.

При цьому, з міркувань вартості не кожну доступну технологію можна встановити в дешевий автомобіль. Хай там як, наступне покоління помітно подорожчало. У 2018 році Duster стартував з 12 000 євро, сьогодні найдешевша модель коштує близько 19 000 євро. 

Найгірші авто 2024 року за версією ADAC

  1. Dacia Duster — 4,1 бала
  2. KGM/SsangYong Tivoli — 3
  3. KGM/SsangYong Torres — 2,9
  4. Kia Picanto — 2,9
  5. Hyundai i10 — 2,9
  6. Suzuki Swift — 2,7
  7. Hyundai i20 — 2,7
  8. Nissan Juke — 2,6
  9. MG3 Hybrid — 2,6
  10. Subaru Crosstrek — 2,5

Раніше експерти назвали найгірші моделі Ford Mustang, від яких треба триматися якнайдалі. Також ми писали про кросовери, які в Україні іржавіють прямо на очах.

Німеччина рейтинг авто проблеми автомобіль

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