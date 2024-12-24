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Найгірші моделі Ford Mustang, від яких треба триматися якнайдалі

24 грудня 2024 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Ненадійні Ford Mustang — які моделі слід обходити стороною
2016 Ford Mustang. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Ford Mustang, вперше представлений у 1964 році, є символом американської культури та зберігає вірних прихильників не лише в США. Втім, не кожен рік випуску автомобіля був виграшним, деякі з них розчарували власників проблемами з надійністю.

Про п’ять проблемних моделей Mustang написав Motor Biscuit.

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  • 2006 Ford Mustang

Це був рік, який багато власників автомобіля воліли б забути. Модель п’ятого покоління славилася ретро-дизайном, але мала численні механічні проблеми. Власники скаржилися на несправності генератора та акумулятора, що призводило до втрат електроенергії, а також на проблеми з коробкою передач. Грубість перемикання або поломка трансмісії вимагала дорогого ремонту. Якість збірки також бажала кращого: компоненти салону швидко зношувалися.

  • 2010 Ford Mustang

Mustang 2010 року отримав оновлений дизайн, але мав значні проблеми. Основні скарги стосувалися корозії капота. Якість інтер’єру також підводила: лущення поверхонь та шум від неякісних матеріалів засмучували власників. Механічні проблеми включали передчасний знос підвісних компонентів, що вплинуло на стабільність водіння.

  • 2012 Ford Mustang

Попри хорошу репутацію, Mustang цього року має недоліки. Власники скаржились на бульбашки фарби та корозію капота, що вимагало дорогого ремонту. Водії з механічною коробкою передач мали труднощі з перемиканням, а зчеплення швидко зношувалося. Деякі стикалися з електричними проблемами, такими як розряджені батареї та несправності брелоків, що ускладнювало використання автомобіля.

  • 2015 Ford Mustang

Дебют шостого покоління, представив сучасні функції, але мав значні недоліки. Власники моделей з механічною коробкою передач стикалися зі шліфуванням шестерень та іншими несправностями трансмісії, що вимагало дорогого ремонту. Якість внутрішнього оздоблення також підводила: брязкіт й незакріплені панелі знижували загальну привабливість автомобіля. Інформаційно-розважальна система часто збоїла.

  • 2016 Ford Mustang

Механічна коробка передач залишалася слабкою ланкою: скрегіт та труднощі з перемиканням часто призводили до виходу з ладу трансмісії. Розрядка акумулятора була поширеною проблемою, а несправності датчиків вимагали діагностики. Крім того, власники скаржилися на легке сколення та дряпання фарби, що ставило під сумнів довговічність автомобіля.

Раніше ми писали, за яку суму в Україні можна придбати новий Ford Kuga. Також експерти назвали найрозумнішу нову модель Ford, яку можна купити прямо зараз.

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