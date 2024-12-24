Ненадійні Ford Mustang — які моделі слід обходити стороною

2016 Ford Mustang. Фото: caranddriver.com

Ford Mustang, вперше представлений у 1964 році, є символом американської культури та зберігає вірних прихильників не лише в США. Втім, не кожен рік випуску автомобіля був виграшним, деякі з них розчарували власників проблемами з надійністю.

Про п’ять проблемних моделей Mustang написав Motor Biscuit.

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2006 Ford Mustang

Це був рік, який багато власників автомобіля воліли б забути. Модель п’ятого покоління славилася ретро-дизайном, але мала численні механічні проблеми. Власники скаржилися на несправності генератора та акумулятора, що призводило до втрат електроенергії, а також на проблеми з коробкою передач. Грубість перемикання або поломка трансмісії вимагала дорогого ремонту. Якість збірки також бажала кращого: компоненти салону швидко зношувалися.

2010 Ford Mustang

Mustang 2010 року отримав оновлений дизайн, але мав значні проблеми. Основні скарги стосувалися корозії капота. Якість інтер’єру також підводила: лущення поверхонь та шум від неякісних матеріалів засмучували власників. Механічні проблеми включали передчасний знос підвісних компонентів, що вплинуло на стабільність водіння.

2012 Ford Mustang

Попри хорошу репутацію, Mustang цього року має недоліки. Власники скаржились на бульбашки фарби та корозію капота, що вимагало дорогого ремонту. Водії з механічною коробкою передач мали труднощі з перемиканням, а зчеплення швидко зношувалося. Деякі стикалися з електричними проблемами, такими як розряджені батареї та несправності брелоків, що ускладнювало використання автомобіля.

2015 Ford Mustang

Дебют шостого покоління, представив сучасні функції, але мав значні недоліки. Власники моделей з механічною коробкою передач стикалися зі шліфуванням шестерень та іншими несправностями трансмісії, що вимагало дорогого ремонту. Якість внутрішнього оздоблення також підводила: брязкіт й незакріплені панелі знижували загальну привабливість автомобіля. Інформаційно-розважальна система часто збоїла.

2016 Ford Mustang

Механічна коробка передач залишалася слабкою ланкою: скрегіт та труднощі з перемиканням часто призводили до виходу з ладу трансмісії. Розрядка акумулятора була поширеною проблемою, а несправності датчиків вимагали діагностики. Крім того, власники скаржилися на легке сколення та дряпання фарби, що ставило під сумнів довговічність автомобіля.

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