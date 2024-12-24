Ненадійні Ford Mustang — які моделі слід обходити стороною

Найгірші моделі Ford Mustang, від яких треба триматися якнайдалі
Ford Mustang, вперше представлений у 1964 році, є символом американської культури та зберігає вірних прихильників не лише в США. Втім, не кожен рік випуску автомобіля був виграшним, деякі з них розчарували власників проблемами з надійністю.
Про п’ять проблемних моделей Mustang написав Motor Biscuit.
- 2006 Ford Mustang
Це був рік, який багато власників автомобіля воліли б забути. Модель п’ятого покоління славилася ретро-дизайном, але мала численні механічні проблеми. Власники скаржилися на несправності генератора та акумулятора, що призводило до втрат електроенергії, а також на проблеми з коробкою передач. Грубість перемикання або поломка трансмісії вимагала дорогого ремонту. Якість збірки також бажала кращого: компоненти салону швидко зношувалися.
- 2010 Ford Mustang
Mustang 2010 року отримав оновлений дизайн, але мав значні проблеми. Основні скарги стосувалися корозії капота. Якість інтер’єру також підводила: лущення поверхонь та шум від неякісних матеріалів засмучували власників. Механічні проблеми включали передчасний знос підвісних компонентів, що вплинуло на стабільність водіння.
- 2012 Ford Mustang
Попри хорошу репутацію, Mustang цього року має недоліки. Власники скаржились на бульбашки фарби та корозію капота, що вимагало дорогого ремонту. Водії з механічною коробкою передач мали труднощі з перемиканням, а зчеплення швидко зношувалося. Деякі стикалися з електричними проблемами, такими як розряджені батареї та несправності брелоків, що ускладнювало використання автомобіля.
- 2015 Ford Mustang
Дебют шостого покоління, представив сучасні функції, але мав значні недоліки. Власники моделей з механічною коробкою передач стикалися зі шліфуванням шестерень та іншими несправностями трансмісії, що вимагало дорогого ремонту. Якість внутрішнього оздоблення також підводила: брязкіт й незакріплені панелі знижували загальну привабливість автомобіля. Інформаційно-розважальна система часто збоїла.
- 2016 Ford Mustang
Механічна коробка передач залишалася слабкою ланкою: скрегіт та труднощі з перемиканням часто призводили до виходу з ладу трансмісії. Розрядка акумулятора була поширеною проблемою, а несправності датчиків вимагали діагностики. Крім того, власники скаржилися на легке сколення та дряпання фарби, що ставило під сумнів довговічність автомобіля.
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