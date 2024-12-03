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В Україні з’явився новий Ford Kuga — комплектації та ціни

3 грудня 2024 12:10
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Новий Ford Kuga в Україні — комплектації та ціни кросовера 2024 року
2024 Ford Kuga. Фото: caranddriver.gr
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

В українських автосалонах з’явилася довгоочікувана оновлена модель кросовера Ford Kuga 2024 року. Які комплектації та за якою ціною будуть доступні вітчизняним автолюбителям.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Дизайн кросовера

Оновлений кросовер отримав інше оформлення передньої частини з великою шестикутною решіткою радіатора, яку відділяє від зрізу кришки моторного відсіку тонка LED-перетинка, що поєднує ходові вогні біля вужчих світлодіодних фар. При цьому пластика переднього бампера істотно відрізнятиметься від комплектації до комплектації.

Найкомпактнішими є кросовери у базових версіях Titanium та Titanium Plus  — завдовжки 4604 мм. Довжина дорожчих ST-Line X та ST-Line X Plus становить 4615 мм. Найдовшою стала нова комплектація Active X завдяки масивним накладкам на передньому й задньому бамперах — 4645 мм.

Колісна база та дорожній просвіт залишаться незмінними для усієї лінійки — відповідно 2711 мм та 185 мм.

Інтер’єр автомобіля

В Україні з’явився новий Ford Kuga — комплектації та ціни - фото 1
Фото: caranddriver.com

Модель отримала цифровий кокпіт з двох відокремлених дисплеїв: 13-дюймового щитка приладів та 13,2-дюймового сенсорного екрана інформаційно-розважальної системи, яка підтримує Android Auto/Apple CarPlay.

Управління допоміжними функціями відбувається за допомогою центрального дисплея, але клавіші на мультифункціональному кермі залишаються.

Індукційний зарядний пристій на центральній консолі входитиме до базового переліку обладнання разом зі слотами USB Type C для пасажирів обох рядів сидінь.

Силові агрегати

Замість 120-сильного турбодизеля тепер базовим агрегатом 1,5-літровий бензиновий турбо на 182 к.с. Він пропонується в усіх комплектаціях, за винятком Active X.

Найменшу потужність матиме самозарядна установка 2.5 FHEV (180 к.с.) на кросоверах з переднім приводом. Повнопривідний Kuga теж пропонують з цим агрегатом, але його потужність становитиме 183 к.с.

Найпотужніший варіант Kuga — передньопривідний гібрид 2.5 PHEV з батареєю на 14,4 кВт-год потужністю 243 к.с. Він здатен проїхати близько 70 км виключно на електриці, а до 100 км/год розганяється за 7,3 с. Компонування елементів живлення з 12-вольтовою батареєю в багажному відсіку Ford Kuga 2.5 PHEV примусило зменшити місткість бака до 45 л пального замість 54 л у решти версій. Втім, виробник запевняє, що за умови повністю зарядженої батареї його споживання становитиме до 1,2 л на 100 км пробігу.

Ціни на комплектації

  • Kuga Titanium — 1 255 329 грн.
  • Kuga Titanium (самозарядний гібрид) — 1 582 485 грн.
  • Kuga з повним приводом — 1 714 809 грн.
  • Kuga Active X 2.5 PHEV — 2 246 985 грн.
  • Kuga ST-Line X 2.5 PHEV — 2 350 780 грн.

Раніше ми писали про найрозумнішу нову модель Ford, яку можна купити прямо зараз. Також повідомляли про шість найпопулярніших авто зі США в Україні.

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