Новый Ford Kuga в Украине — комплектации и цены кроссовера 2024 года

2024 Ford Kuga. Фото: caranddriver.gr

В украинских автосалонах появилась долгожданная обновленная модель кроссовера Ford Kuga 2024 года. Какие комплектации и по какой цене будут доступны отечественным автолюбителям?

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Дизайн кроссовера

Обновленный кроссовер получил другое оформление передней части с большой шестиугольной решеткой радиатора, отделяемой от среза крышки моторного отсека тонкой LED-перепонкой, соединяющей ходовые огни у более узких светодиодных фар. При этом пластика переднего бампера будет существенно отличаться от комплектации к комплектации.

Самые компактные кроссоверы в базовых версиях Titanium и Titanium Plus — длиной 4604 мм. Длина более дорогих ST-Line X и ST-Line X Plus составляет 4615 мм. Самая длинной стала новая комплектация Active X благодаря массивным накладкам на переднем и заднем бамперах — 4645 мм.

Колесная база и дорожный просвет останутся неизменными для всей линейки — соответственно 2711 мм и 185 мм.

Интерьер автомобиля

Фото: caranddriver.com

Модель получила цифровой кокпит из двух обособленных дисплеев: 13-дюймовый щиток приборов и 13,2-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, поддерживающей Android Auto/Apple CarPlay.

Управление вспомогательными функциями производится с помощью центрального дисплея, но клавиши на мультифункциональном руле остаются.

Индукционное зарядное устройство на центральной консоли будет входить в базовый перечень оборудования вместе со слотами USB Type C для пассажиров обоих рядов сидений.

Силовые агрегаты

Вместо 120-сильного турбодизеля теперь базовым агрегатом является 1,5-литровый бензиновый турбо на 182 л.с. Он предлагается во всех комплектациях, за исключением Active X.

Наименьшую мощность будет иметь самозарядная установка 2.5 FHEV (180 л.с.) на кроссоверах с передним приводом. Полноприводный Kuga тоже предлагают с этим агрегатом, но его мощность составит 183 л.с.

Самый мощный вариант Kuga — переднеприводный гибрид 2.5 PHEV с батареей на 14,4 кВт-ч мощностью 243 л.с. Он способен проехать около 70 км исключительно на электричестве, а до 100 км/ч разгоняется за 7,3 с. Компоновка элементов питания с 12-вольтовой батареей в багажном отсеке Ford Kuga 2.5 PHEV заставила снизить вместимость бака до 45 л горючего вместо 54 л у остальных версий. Впрочем, производитель уверяет, что при полностью заряженной батарее его потребление будет составлять до 1,2 л на 100 км пробега.

Цены на комплектации

Kuga Titanium — 1 255 329 грн.

Kuga Titanium (самозарядный гибрид) — 1 582 485 грн.

Kuga с полным приводом — 1 714 809 грн.

Kuga Active X 2.5 PHEV — 2 246 985 грн.

Kuga ST-Line X 2.5 PHEV — 2 350 780 грн.

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