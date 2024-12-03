Новый Ford Kuga в Украине — комплектации и цены кроссовера 2024 года

В Украине появился новый Ford Kuga — комплектации и цены
В украинских автосалонах появилась долгожданная обновленная модель кроссовера Ford Kuga 2024 года. Какие комплектации и по какой цене будут доступны отечественным автолюбителям?
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Дизайн кроссовера
Обновленный кроссовер получил другое оформление передней части с большой шестиугольной решеткой радиатора, отделяемой от среза крышки моторного отсека тонкой LED-перепонкой, соединяющей ходовые огни у более узких светодиодных фар. При этом пластика переднего бампера будет существенно отличаться от комплектации к комплектации.
Самые компактные кроссоверы в базовых версиях Titanium и Titanium Plus — длиной 4604 мм. Длина более дорогих ST-Line X и ST-Line X Plus составляет 4615 мм. Самая длинной стала новая комплектация Active X благодаря массивным накладкам на переднем и заднем бамперах — 4645 мм.
Колесная база и дорожный просвет останутся неизменными для всей линейки — соответственно 2711 мм и 185 мм.
Интерьер автомобиля
Модель получила цифровой кокпит из двух обособленных дисплеев: 13-дюймовый щиток приборов и 13,2-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, поддерживающей Android Auto/Apple CarPlay.
Управление вспомогательными функциями производится с помощью центрального дисплея, но клавиши на мультифункциональном руле остаются.
Индукционное зарядное устройство на центральной консоли будет входить в базовый перечень оборудования вместе со слотами USB Type C для пассажиров обоих рядов сидений.
Силовые агрегаты
Вместо 120-сильного турбодизеля теперь базовым агрегатом является 1,5-литровый бензиновый турбо на 182 л.с. Он предлагается во всех комплектациях, за исключением Active X.
Наименьшую мощность будет иметь самозарядная установка 2.5 FHEV (180 л.с.) на кроссоверах с передним приводом. Полноприводный Kuga тоже предлагают с этим агрегатом, но его мощность составит 183 л.с.
Самый мощный вариант Kuga — переднеприводный гибрид 2.5 PHEV с батареей на 14,4 кВт-ч мощностью 243 л.с. Он способен проехать около 70 км исключительно на электричестве, а до 100 км/ч разгоняется за 7,3 с. Компоновка элементов питания с 12-вольтовой батареей в багажном отсеке Ford Kuga 2.5 PHEV заставила снизить вместимость бака до 45 л горючего вместо 54 л у остальных версий. Впрочем, производитель уверяет, что при полностью заряженной батарее его потребление будет составлять до 1,2 л на 100 км пробега.
Цены на комплектации
- Kuga Titanium — 1 255 329 грн.
- Kuga Titanium (самозарядный гибрид) — 1 582 485 грн.
- Kuga с полным приводом — 1 714 809 грн.
- Kuga Active X 2.5 PHEV — 2 246 985 грн.
- Kuga ST-Line X 2.5 PHEV — 2 350 780 грн.
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